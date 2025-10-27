Ngày 27-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự ông Võ Minh Tùng (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai) để điều tra về hành vi nghi sản xuất cà phê giả; Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, trú phường An Bình, tỉnh Gia Lai) để làm rõ vài trò giúp sức cho Tùng.

Ông Võ Minh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai, bị tạm giữ để làm rõ hành vi sản xuất cà phê giả

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) đã bất ngờ kiểm tra hai cơ sở chế biến cà phê của Công ty Nguyên Phát Gia Lai.

Qua đó phát hiện có gần 5 tấn nguyên liệu, hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu... để sản xuất cà phê và 5 tấn cà phê không đạt chất lượng.

Trong đó ông Nguyễn Văn Hạnh được ông Tùng thuê với mức lương 10 triệu đồng/tháng để pha trộn đậu nành, hương liệu, cà phê... thành cà phê bột tung ra thị trường. Ông Hạnh khai nhận biết hành vi của ông Tùng vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm.