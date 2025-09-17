Ngày 17-9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.



Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame) . Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, C03 đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 người gồm: Phạm Thị Ngoan; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Trọng Vũ; Đinh Thị Phương Thêu; Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng Quỳnh; Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức; Nguyễn Quỳnh Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Hà Văn Tài là Trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Egame về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh nêu trên.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật (tới thời điểm hiện tại, có 342 cá nhân có liên quan đến vụ án trên, thời hạn khắc phục trước ngày 26-9-2025).

Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, công ty Egame, về tội "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng với đó, ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 4 bị can, gồm: Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về tội "Nhận hối lộ"; Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup; và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame, về tội "Đưa hối lộ" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, công ty Egame, và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch, như: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.