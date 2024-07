Vụ tai nạn 4 mẹ con tử vong: Khởi tố một giám đốc

Ngày 20-7, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Tiệp (43 tuổi, quê huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại và vận chuyển Anh Dũng, về tội Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không bảo đảm an toàn. Bị can Tiệp bị khởi tố do liên quan vụ tai nạn làm 4 mẹ con ở huyện Hoài Đức tử vong.



Lê Văn Tiệp tại cơ quan công an. Ảnh: H.N.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 16-7, xe ôtô tải BKS 88C-288.49, loại xe 15 tấn chở cát, đá và sỏi, lưu thông trên đường ĐH05 hướng xã Cát Quế đi xã Minh Khai, huyện Hoài Đức. Khi đi qua ngã tư giao với đường liên xã Ba Chàng, xã Dương Liễu, do tài xế không giảm tốc độ nên phần đầu xe tải 88C-288.49 đã tông vào phần thùng xe bên phải của xe tải loại xe 7 tạ mang BKS 29C-597.75 đi hướng xã Dương Liễu - xã Đức Thượng đang vào ngã tư.

Sau va chạm, xe tải BKS 29C-597.75 tông vào xe máy BKS 29B1-087.xx do chị N.T.H. (SN 1992; trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) điều khiển chở theo 3 con là các cháu N.T.K.O. (SN 2011), N.T.T.M. (SN 2013) và N.T.S (SN 2015) đi hướng ngược lại.

Hậu quả, 4 mẹ con chị H. bị ép vào thành cầu, tử vong tại chỗ. Ông L.V.N. (SN 1966; trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), là người điều khiển xe tải BKS 29C - 597.75, bị thương.

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: M.X.H.

Sau khi xảy ra tai nạn, Đàm Văn Lương bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến 23 giờ 45 phút ngày 16-7, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa Đàm Văn Lương về Công an huyện Hoài Đức làm việc khi tài xế này đang lẩn trốn tại 1 nhà nghỉ, trên địa bàn xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.

Quá trình làm việc, cơ quan chức năng xác định tài xế này chở quá tải 74%, dương tính với ma túy.

Đến ngày 17-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đàm Văn Lương về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo công an, Lê Văn Tiệp là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại và vận chuyển Anh Dũng, có hành vi giao ôtô không đảm bảo an toàn cho Đàm Văn Lương sử dụng.