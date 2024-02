Vụ tai nạn đầu tiên trên đèo Prenn sau nâng cấp

Vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 8 giờ 20 phút trên đèo Prenn, đoạn thuộc phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Prenn

Thông tin ban đầu, thời điểm trên một nam thanh niên điều khiển xe máy biển số TP HCM hướng từ TP Đà Lạt đi thác Đatanla. Khi đến khu vực trên thì va chạm với một xe tải nhỏ. Vị trí xảy ra tai nạn thuộc làn đường ô tô trên hướng Đà Lạt xuống thác Đatanla.

Theo cơ quan chức năng TP Đà Lạt, nạn nhân may mắn chỉ bị thương, đã được đưa đi bệnh viện. Đoạn qua khu vực tai nạn ùn tắc nhẹ. Lực lượng CSGT và công an đã có mặt điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Nguyên nhân ban đầu do xe tải quay đầu tại vị trí cấm.

Một đoạn đèo Prenn ùn tắc nhẹ do nhiều phương tiện rời Đà Lạt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.