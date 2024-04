VỤ TAI NẠN HẦM LÒ Ở QUẢNG NINH: Khẩn trương điều tra nguyên nhân

Chiều 3-4, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an tỉnh cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Than Thống Nhất thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), khiến 4 công nhân (CN) tử vong, 7 CN bị thương.



Thoát chết trong gang tấc

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 3-4, tại Công ty Than Thống Nhất đã xảy ra sự cố ở gương lò XV5-140 số 2, phân xưởng đào lò 2.

Bốn nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn Bảo (SN 1989; trú tại Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh), Ngô Thành Luân (SN 1987; trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), Tạ Văn Nhâm (SN 1990; trú tại TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), Lê Văn Huyên (SN 1991; trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng). Bảy CN khác đã may mắn thoát nạn, hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Là một trong 7 CN may mắn thoát nạn, anh Đàm Văn Đội (SN 1993, quê ở Cao Bằng) cho biết tại thời điểm đó vừa bắt đầu ca làm đêm. Anh cùng các CN vào hầm lò trước và di chuyển đến vị trí âm 140 m (so với mực nước biển) để tiến hành khai thác than. Tuy nhiên, vừa di chuyển được khoảng 200 m thì anh cảm nhận được một luồng khí nóng thổi mạnh từ phía sau hất văng về phía trước gây choáng váng, khói đen bao trùm kín đường hầm. Sau đó, phải mất vài phút ổn định tinh thần anh mới tìm đường thoát ra ngoài.

Anh Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi, quê ở Hải Hương) kể thời điểm xảy ra vụ cháy nổ, anh cùng 6 CN khác xuống hầm lò để xúc than. Khi cả nhóm vào hầm lò được khoảng hơn 100 m thì bỗng nghe tiếng nổ lớn, gió nóng từ bên trong thổi mạnh hất ngã tất cả. "Khi trấn tĩnh lại, chúng tôi gọi hỏi nhau có ai làm sao không. Sau đó, cùng nhau tìm lối ra ngoài" - anh Thanh nói.

Cũng là người may mắn thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" trong gang tấc, anh Nguyễn Quốc Khánh (38 tuổi, quê Thái Nguyên) cho biết vụ nổ khiến anh bị hất văng hàng chục mét trong hầm lò. May mắn không bị thương quá nặng nhưng mũ bảo hộ, đèn pin và đôi ủng dưới chân đã rơi khỏi người anh Khánh khiến việc tìm đường ra gặp rất nhiều khó khăn.

"Nghề CN hầm lò được ví như người trần làm việc âm phủ, nguy hiểm cận kề. Bảy người chúng tôi may mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng thương thay 4 người khác không qua khỏi" - anh Khánh nghẹn lời.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, thăm hỏi, động viên công nhân bị thương

Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Sáng 3-4, ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ: Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TKV trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn; kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong.

Đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, điều tra trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Trưa cùng ngày, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Phan Văn Anh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ từ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng cho 7 CN Công ty Than Thống Nhất bị thương trong vụ tai nạn lao động (mỗi trường hợp 5 triệu đồng); ủy quyền cho Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trao hỗ trợ cho gia đình 4 CN tử vong (mỗi trường hợp 10 triệu đồng). Cùng với đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ các CN gặp nạn 11 triệu đồng.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, bước đầu, với mỗi người bị nạn, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng/người; TKV hỗ trợ 20 triệu đồng/người và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người.

Tai nạn do nổ khí metan Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TP Cẩm Phả, TKV đã kịp thời có mặt để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, chữa trị cho người bị thương, đồng thời triển khai công tác hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 3-4, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Các cấp chính quyền, Công ty Than Thống Nhất phối hợp hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về, lo hậu sự chu đáo. Kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định vào ca 3, ngày 2-3, phó quản đốc Trương Văn Quý phân công công việc cho nhóm thợ gồm 11 người thực hiện đào tiến gương lò XV5-140 số 2. Đến khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3-4, nhóm thợ này đang thực hiện công việc thì xảy ra tai nạn cháy nổ khí metan.