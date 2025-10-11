HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị: Thêm một người tử vong

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa xe ô tô con và xe đầu kéo đã khiến 2 người chết, 2 người bị thương

Sáng 11-10, UBND xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết tài xế ô tô con trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hôm 6-10 tại Km 1062+950 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua địa bàn xã này, đã tử vong. 

Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị: Thêm một người tử vong - Ảnh 1.

Xe ô tô con bị vò nát sau vụ tai nạn nghiêm trọng

Theo đó, dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tích cực cấp cứu, điều trị nhưng anh V.H (34 tuổi, ngụ Ba Đình, TP Hà Nội) - người điều khiển xe ô tô BKS 30M-051.xx va chạm với xe đầu kéo BKS 73F-002.85, đã tử vong vào khoảng 6 giờ cùng ngày.

Đối với 2 người bị thương còn lại trong vụ tai nạn nghiêm trọng này đến nay sức khoẻ đã ổn định và được xuất viện. 

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 6-10, xe ô tô BKS 30M-051.xx do tài xế V.H điều khiển, chở theo 3 người khác lưu thông từ hướng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

Khi đến Km 1062+950 (đoạn qua thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên) thì xảy ra va chạm xe đầu kéo BKS 73F-002.85 kéo theo rơ-moóc 73RM-002.xx do Hồ Văn Dũng (SN 1996, ngụ tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, theo hướng Bắc - Nam.

Vụ tai nạn khiến chị N.T.T.H (SN 1978, ngụ Gia Lâm, TP Hà Nội) tử vong tại chỗ và 3 người còn lại trên xe ô tô 30M-051.xx, trong đó có tài xế V.H, bị thương được đưa đi cấp cứu, điều trị.

Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dũng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân cuối cùng vụ xe tải lao vào chợ xuất viện: Hé lộ hành trình cứu sống ngoạn mục

Nạn nhân cuối cùng vụ xe tải lao vào chợ xuất viện: Hé lộ hành trình cứu sống ngoạn mục

(NLĐO) - Nạn nhân trong vụ xe tải lao vào chợ Tân Long đã được cứu sống ngoạn mục, qua đó thể hiện trình độ và tấm lòng nhân ái của đội ngũ y tế Quảng Trị.

Khi tai nạn hóa tội ác

Cái giá họ phải trả không chỉ là tiền bạc, mà là cả cuộc đời sau song sắt, thậm chí là cả tính mạng

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 1 người tử vong, 1 người rời khỏi hiện trường

(NLĐO) - Người điều khiển xe máy va chạm với nạn nhân đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra.

tai nạn nghiêm trọng nghĩa trang liệt sĩ nạn nhân cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
