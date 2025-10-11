Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị: Thêm một người tử vong

Sáng 11-10, UBND xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết tài xế ô tô con trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hôm 6-10 tại Km 1062+950 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua địa bàn xã này, đã tử vong.

Xe ô tô con bị vò nát sau vụ tai nạn nghiêm trọng

Theo đó, dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tích cực cấp cứu, điều trị nhưng anh V.H (34 tuổi, ngụ Ba Đình, TP Hà Nội) - người điều khiển xe ô tô BKS 30M-051.xx va chạm với xe đầu kéo BKS 73F-002.85, đã tử vong vào khoảng 6 giờ cùng ngày.

Đối với 2 người bị thương còn lại trong vụ tai nạn nghiêm trọng này đến nay sức khoẻ đã ổn định và được xuất viện.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 6-10, xe ô tô BKS 30M-051.xx do tài xế V.H điều khiển, chở theo 3 người khác lưu thông từ hướng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

Khi đến Km 1062+950 (đoạn qua thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên) thì xảy ra va chạm xe đầu kéo BKS 73F-002.85 kéo theo rơ-moóc 73RM-002.xx do Hồ Văn Dũng (SN 1996, ngụ tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, theo hướng Bắc - Nam.

Vụ tai nạn khiến chị N.T.T.H (SN 1978, ngụ Gia Lâm, TP Hà Nội) tử vong tại chỗ và 3 người còn lại trên xe ô tô 30M-051.xx, trong đó có tài xế V.H, bị thương được đưa đi cấp cứu, điều trị.

Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dũng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.