Vụ tấn công chấn động nước Đức

Người này sống ở Đức từ năm 2006 và đã có tư cách thường trú.

Đây là nghi phạm trong vụ lao ô tô vào một khu chợ Giáng sinh tại TP Magdeburg tối cùng ngày. Theo cập nhật sau cùng chiều 21-12 của tờ Bild, có 4 người đã tử vong trong khi tổng số người bị thương được các báo cáo đưa ra không đồng nhất, nhưng ít nhất là hơn 60 người, bao gồm nhiều trường hợp nghiêm trọng.

Vụ tấn công xảy ra khoảng 19 giờ ngày 20-12 (giờ địa phương) và được thực hiện bằng một chiếc xe thuê, nghi là có mang chất nổ. Các nhân chứng cho biết chiếc xe đã lao mạnh vào đám đông, khiến nhiều người bị văng đi. Cảnh sát cho biết nghi phạm hành động một mình nhưng chưa rõ động cơ tiềm ẩn hoặc nghi phạm có nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài hay không. Một nguồn tin của Reuters cho biết trước đó Ả Rập Saudi đã cảnh báo chính quyền Đức về nghi phạm khi ông ta bày tỏ những quan điểm cực đoan trên mạng xã hội X.

Hiện trường vụ tấn công vào chợ Giáng sinh ở TP Magdeburg - Đức tối 20-12 với chiếc xe gây án đã vỡ nát phần đầu. Ảnh: REUTERS

Trao đổi với đài DW, ông Hans-Jakob Schindler, cựu Điều phối viên Nhóm giám sát tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, al-Qaeda và Taliban thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ), nhấn mạnh độ tuổi của nghi phạm cũng như thời gian sống khá lâu ở Đức được xem là những yếu tố bất thường trong vụ tấn công. Ông Schindler cho biết nhiều kẻ cực đoan sinh ra và lớn lên tại Đức đã đến Syria để gia nhập IS kể từ năm 2014, song độ tuổi của những kẻ này thường ít hơn nhiều so với nghi phạm. Hiện cũng còn quá sớm để suy đoán có mạng lưới nào đứng đằng sau vụ việc hay không.

Trong tuyên bố sớm hôm 21-12, Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi cho biết nước này bày tỏ sự đoàn kết với người dân Đức và gia đình các nạn nhân, đồng thời phản đối bạo lực. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời chia buồn trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ điều tra.