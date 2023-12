Ngày 8-12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lại Thế Việt (21 tuổi; ngụ TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Bị can Lại Thế Việt

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn trao hoa chúc mừng Công an tỉnh Trà Vinh, thưởng nóng số tiền 65 triệu đồng cho 6 tập thể thuộc Công an tỉnh Trà Vinh có thành tích xuất sắc; tặng bằng khen 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc Công an tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh Tiền Giang và Phòng Trọng án thuộc Cục Cảnh sát hình sự.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cũng trao giấy khen 16 cá nhân thuộc Công an tỉnh và 5 cá nhân là công dân có nhiều đóng góp, hỗ trợ lực lượng công an trong quá trình khám phá vụ án.

Theo kết quả điều tra, vào chiều tối 30-11, Việt cùng Huỳnh Hải Quang (37 tuổi; ngụ TP Trà Vinh) mang 2 khẩu súng thực hiện vụ cướp tiệm vàng M.T ở huyện Châu Thành (Trà Vinh) rồi tẩu thoát.

Hai đối tượng chia nhau bỏ trốn nhưng Việt bị lực lượng công an làm nhiệm vụ bắt tại địa phận tỉnh Tiền Giang vào khuya 30-11.

Còn Quang khi chạy xe đến đoạn thuộc xã Bình Phú (huyện Càng Long, Trà Vinh) , phát hiện tổ công tác đang truy tìm nên cầm súng bắn về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Đối tượng chạy xe máy với tốc độ cao, tự té dẫn đến tử vong tại chỗ.

Đến trưa 2-12, cơ quan công an đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, phát hiện túi chứa trang sức hơn 80 chỉ vàng 18K trong bụi cây, cách hiện trường gây án khoảng 10 km. Lực lượng lập biên bản để xử lý theo quy định.