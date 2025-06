Vụ Tập đoàn Sơn Hải phản đối kết quả chọn thầu: UBND tỉnh Bình Phước "bác" toàn bộ kiến nghị

UBND tỉnh Bình Phước vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (còn gọi là Tập đoàn Sơn Hải) về phản ánh chấm thầu không đúng quy định, có thể gây thất thoát kinh phí lớn cho ngân sách nhà nước liên quan đến gói thầu xây lắp thuộc dự án xây dựng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước.

Phối cảnh dự án xây dựng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước

Theo UBND tỉnh Bình Phước, E-HSDT (hồ sơ dự thầu điện tử) của nhà thầu đã kê khai và nêu thông tin không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Cụ thể, tháng 4-2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (chủ đầu tư dự án) đã có văn bản gửi Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Tài chính), đề nghị hướng dẫn về công tác đấu thầu.

Cục Quản lý đấu thầu đã có văn bản hướng dẫn và khẳng định việc E-HSDT của nhà thầu không nêu thông tin ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có), xuất xứ của vật tư, thiết bị chính theo yêu cầu của E-HSMT thì được coi là không hợp lệ. Từ đó, UBND tỉnh Bình Phước khẳng định chủ đầu tư và tổ chuyên gia đấu thầu đã đánh giá E-HSDT của Sơn Hải không đạt là phù hợp với quy định.

Dự án xây dựng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngoài ra, tổ chuyên gia đấu thầu quyết định áp dụng BIM đối với gói thầu xây lắp trong giai đoạn thi công và đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí về BIM của E-HSMT là đúng quy định.

Về đánh giá Tập đoàn Sơn Hải không đáp ứng yêu cầu về máy, thiết bị xây dựng phục vụ thi công gói thầu, UBND tỉnh Bình Phước cho rằng các yêu cầu của tổ chuyên gia đấu thầu về tài liệu kiểm định máy, thiết bị thi công trong E-HSTM là hoàn toàn khách quan.

Đối với 12 thiết bị được Tập đoàn Sơn Hải đưa vào E-HSDT, có tài liệu do Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị công nghiệp thành phố phát hành. Tuy nhiên, theo văn bản hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi tỉnh Bình Phước, tên Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị công nghiệp thành phố không có trong danh mục các tổ chức được chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Giấy kiểm định, kiểm tra của 12 thiết bị xe máy thi công chuyên dùng trong E-HSDT của nhà thầu Sơn Hải không đúng với mẫu ban hành.

"Việc Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá E-HSDT của Sơn Hải không đáp ứng yêu cầu về máy, thiết bị… là phù hợp với quy định Luật Đấu thầu năm 2023 và Nghị định 24/NĐ-CP năm 2024 của Chính phủ" - UBND tỉnh Bình Phước khẳng định.

UBND tỉnh Bình Phước cũng phủ nhận thông tin kiến nghị của Tập đoàn Sơn Hải về chứng chỉ hành nghề Tổ trưởng tổ chuyên gia liên quan đến công tác chấm thầu của dự án.

Trước đó, Tập đoàn Sơn Hải đã gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Bình Phước phản đối kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua Bình Phước). Trong văn bản, Tập đoàn Sơn Hải cho hay có 5 nhà đầu tư tham gia đấu thầu dự án, gồm: Tập đoàn Sơn Hải với giá dự thầu hơn 732,3 tỉ đồng; Tập đoàn Cienco4 (UPCoM: C4G) giá dự thầu hơn 800,7 tỉ đồng; liên danh cao tốc IB2500057961 giá dự thầu hơn 804 tỉ đồng; liên danh cao tốc tỉnh Bình Phước giá dự thầu hơn 836 tỉ đồng và liên danh cao tốc HCM – TDM - CT giá dự thầu hơn 866 tỉ đồng. Lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hải cho rằng rất ngạc nhiên khi ngày 22-5, chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu có giá dự thầu cao nhất trúng thầu là liên danh cao tốc HCM - TDM - CT. Trong khi đó, các nhà thầu gồm những doanh nghiệp tên tuổi trong lĩnh vực xây dựng giao thông như: Cienco4, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - VCG), Công ty CP Xây dựng Đèo Cả và Tập đoàn Sơn Hải đều bị loại với lý do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Theo Tập đoàn Sơn Hải, với việc lựa chọn nhà thầu như trên, chủ đầu tư "có dấu hiệu làm trái quy định của pháp luật trong đấu thầu" dẫn đến nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước hơn 113 tỉ đồng. Đồng thời, việc bị loại đã gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp.