Vụ thảm án ở Thái Lan: Thêm tình tiết mới

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 18-7, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc 4 du khách người Việt Nam tử vong ở Bangkok - Thái Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết bộ đã cung cấp thông tin cho Bộ Công an để triển khai những biện pháp nghiệp vụ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.



Trước đó, Công điện số 69 do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày 17-7 nêu rõ: Ngày 16-7, tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, quận Pathum Wan, Bangkok, cảnh sát Thái Lan phát hiện 6 người tử vong, trong đó có 4 công dân Việt Nam và 2 người gốc Việt, nghi do bị nhiễm độc; hiện các cơ quan chức năng của Thái Lan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với phía Thái Lan trong tiến trình điều tra, thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam; chủ động xử lý, kiến nghị các vấn đề đối ngoại với phía Thái Lan; kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về vụ việc cho báo chí, dư luận. Bộ Công an được yêu cầu phối hợp điều tra theo đề nghị của phía Thái Lan, cung cấp thông tin về thân nhân các nạn nhân cho Bộ Ngoại giao để thực hiện công tác bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để cập nhật tình hình, hỗ trợ điều tra và đề nghị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Bộ Ngoại giao Thái Lan cung cấp thông tin về diễn biến vụ việc cũng như tạo điều kiện để đại sứ quán triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.

Giới chức Thái Lan điều tra tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, nơi phát hiện 6 người tử vong hôm 16-7. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, truyền thông Thái Lan đưa tin giới chức nước này đã đủ cơ sở để kết luận cả 6 người đều chết vì ngộ độc xyanua và đang tập trung xác minh nguồn gốc chất độc được sử dụng trong vụ án. TS Kornkiat Vongpaisarnsin - Trưởng Khoa Pháp y của Bệnh viện Chulalongkorn ở Bangkok, đơn vị tiến hành khám nghiệm tử thi của những người xấu số - thông báo đã phát hiện xyanua trong máu của cả 6 người. Trong đó, cảnh sát tình nghi bà Sherine Chong, người Mỹ gốc Việt 56 tuổi, đã đầu độc 5 người còn lại trước khi tự sát cũng bằng xyanua. Động cơ gây án được cho là do bà Chong thiếu nợ lớn một số người trong nhóm. Các nhân chứng cho biết bà Chong thường tự giới thiệu mình là nữ doanh nhân người Mỹ đáng tin cậy, đã mời nhóm doanh nghiệp Việt Nam đầu tư cùng.

Ngoài ra, theo tờ Khaosod, cảnh sát đã thẩm vấn một hướng dẫn viên người Việt Nam tên Phan Ngoc Vu, 35 tuổi, có quen biết với bà Nguyen Thi Phuong Lan, 47 tuổi, một trong số những người tử vong. Vu nói được bà Lan nhờ mua "thuốc rắn" (vốn dùng điều trị bệnh về khớp) với giá 11.000 baht. Sau đó, Vu nhờ một hướng dẫn viên khác có biệt danh "hướng dẫn viên hổ" mua giúp. Cảnh sát đang tìm kiếm hướng dẫn viên này và kiểm tra camera an ninh để xác định xem xyanua có được mua cùng "thuốc rắn" hay không. "Nếu bà Lan là một trong những người mua chất độc, bà có thể bị coi là nghi can thứ hai" - một nguồn tin cho biết. Cảnh sát cũng đã thẩm vấn ông Hung, chồng cũ của bà Lan trong 5 giờ. Ông Hung cho biết ông không liên quan đến việc làm ăn của vợ cũ và khi vụ án xảy ra, ông đang đi du lịch ở Nhật Bản. Tuy nhiên, ông có gọi điện video cho vợ cũ trước khi xảy ra biến cố.