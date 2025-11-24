HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao: Bắt nghi phạm là bạn trai

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Điều tra vụ cô gái 19 tuổi quê Nghệ An được phát hiện đã tử vong sau khi mất tích nhiều ngày, công an đã bắt giữ một nghi phạm.

Chiều 24-11, theo nguồn tin, Phòng Cảnh sát hình sự TP Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm để điều tra làm rõ vụ cô gái 19 tuổi quê Nghệ An mất tích nhiều ngày, thi thể được tìm thấy ở Hưng Yên.

Cô gái 19 tuổi ở Nghệ An mất tích được tìm thấy thi thể dưới sông Hưng Yên - Ảnh 1.

Nạn nhân trước khi bị mất tích. Ảnh: G.Đ.

Theo nguồn tin, nghi phạm là bạn trai của nạn nhân.

Trước đó ngày 10-11, gia đình ông N.V.N. (trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) gửi đơn trình báo đến Công an phường Quỳnh Mai về việc con gái là chị N.T.Y.N. (19 tuổi) mất liên lạc.

Theo gia đình, hơn 2 tháng trước, chị Y.N. ra Hà Nội làm tại một cửa hàng quần áo, rồi chuyển sang làm ở một công ty điện tử tại Bắc Ninh. Khi bà nội ốm nặng, cô xin nghỉ về quê chăm sóc.

Chiều 2-11, một đôi nam nữ đã đến nhà gặp chị Y.N. khoảng 30 phút. Chiều 3-11, chị Y.N. xin phép ra Hà Nội chơi và được bạn chở ra quốc lộ 1A để bắt xe. Ngày 4-11, cô gọi điện báo sẽ về trong chiều nhưng không thấy về. Tối 5-11, chị Y.N. lại nhắn sẽ về trong đêm rồi mất liên lạc hoàn toàn và sau đó gia đình đã trình báo công an.

Trong quá trình tìm kiếm, người thân đăng thông tin lên mạng xã hội và được người dân Hưng Yên thông báo phát hiện 1 thi thể nữ giới có đặc điểm giống chị N.T.Y.N..

Ngày 24-11, người cha xác nhận thi thể nữ giới được phát hiện trôi trên sông ở tỉnh Hưng Yên chính là con gái ông, thông qua hình xăm ghi 13-12-2006 trên cổ.

Cô gái trẻ bị sát hại, phân xác phi tang có phải Á khôi áo dài?

Cô gái trẻ bị sát hại, phân xác phi tang có phải Á khôi áo dài?

(NLĐO)- Công an đang xác minh thông tin nạn nhân vụ phân xác phi tang là Á khôi áo dài của một cuộc thi sắc đẹp. Nghi phạm trong vụ án này là Tạ Duy Khanh đã bị khởi tố về tội "Giết người"

Cô gái trẻ bị sát hại tại nhà chồng

(NLĐO)- Gọi điện không thấy chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trang bắt máy, người thân tìm đến nhà chồng thì phát hiện người phụ nữ 24 tuổi, mới lấy chồng được hơn 1 năm bị sát hại tại phòng khách. Người chồng được xác định là nghi can sát hại vợ.

Một cô gái trẻ bị giết giữa đêm khuya

Vào lúc 2 giờ sáng nay (16-12) , tại khu vực chợ Quang Trung, sau lưng toà nhà Tecco, phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An, người đi đường đã phát hiện một xác chết là nữ giới

giết người cô gái cô gái trẻ bị sát hại cô gái 19 tuổi
