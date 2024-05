Vụ thi thể cô gái trong va li ở Vũng Tàu: Tình tiết bất ngờ về bị can Võ Thành Long

Ngày 26-5, một nguồn tin cho biết Võ Thành Long (SN 2004, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), bị can trong vụ án giết cô gái 21 tuổi rồi cùng bạn bỏ thi thể vào va li vứt trên Núi Nhỏ, TP Vũng Tàu, vừa chấp hành xong án phạt tù. Long bị bắt từ ngày 15-9-2022 và được TAND TP Bà Rịa đưa ra xét xử công khai vào ngày 2-12-2022.



Theo nội dung vụ án, do cần tiền tiêu xài nên Long có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13-9-2022, Long dùng tài khoản Facebook truy cập vào trang "Việc làm Bà Rịa" thì thấy tài khoản tên Nguyễn Bá C. đăng tin tìm việc làm nên đã nhắn tin và hứa giới thiệu việc làm cho C. Trong lúc ngồi nhậu, Long nói C. cho mượn xe máy đi chở bạn, sau đó lấy xe bỏ đi, chặn hết liên lạc với C.

Võ Thành Long thời điểm bị công an bắt vào tháng 9-2022

Quá trình điều tra, Long còn khai nhận chiếm đoạt 1 xe máy của người đàn ông tên Định. Ngoài ra, trong thời gian làm nhân viên một quán ăn, Long lấy cắp một số tài sản khác.

Tại bản cáo trạng, VKSND TP Bà Rịa đã truy tố Long về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của Long là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo nhận thức được tài sản của người khác là bất khả xâm phạm. Vì bản thân nghiện game, lười lao động, không có nghề nghiệp và không có thu nhập nên đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác nhằm phục vụ cho mục đích tiêu xài cá nhân và chơi game. Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân.

Võ Thành Long cùng Vũ Thành Huy bị bắt trong vụ giết cô gái 21 tuổi

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ Luật Hình sự.

HĐXX xét thấy bị cáo nhất thời phạm tội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhân thân tốt, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi, khả năng nhận thức hành vi còn hạn chế nên được áp dụng thêm điều luật đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Từ đó, xử phạt bị cáo Võ Thành Long 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15-9-2022.

Liên quan đến vụ án giết cô gái 21 tuổi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thành Long và Vũ Thành Huy (25 tuổi, ngụ xã Hòa Long, TP Bà Rịa).

Hiện trường của vụ án

Theo đó, Võ Thành Long bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Còn Huy bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Che giấu tội phạm" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo điều tra, Long quen biết chị T. (21 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP HCM) qua mạng xã hội. Sau đó ngày 18-5, Long và Huy đưa chị T. đi chơi ở Vũng Tàu.

Nửa đêm, Long đưa chị T. về khách sạn, sau đó giết nạn nhân và gọi điện cho Huy cùng vứt thi thể ở khu vực núi Nhỏ, TP Vũng Tàu vào trưa 19-5.

Sau khi nhận thông tin từ Công an huyện Cần Giờ, chỉ trong 12 giờ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ các đối tượng, sau đó tìm thấy thi thể của nạn nhân.