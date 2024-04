Sáng 20-4, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an huyện An Dương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cháu N.T.D. (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương) bị bạn trai của mình Lê Văn T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, cùng xã An Hồng) sát hại rồi kéo thi thể ra vườn chôn.



Người dân địa phương bàng hoàng trước sự việc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 13-4, thấy N.T.D. đi ra ngoài mãi không về, liên lạc không được, gia đình đã trình báo Công an huyện An Dương về việc D. mất tích.

Khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, Công an huyện An Dương xác định ngày 12-4, cháu N.T.D. đi chơi cùng bạn trai là Lê Văn T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng). Ngày 19-4, Công an huyện An Dương đã triệu tập, làm việc với Lê Văn T..

Quá trinh điều tra, Lê Văn T. khai nhận ngày 12-4, tại nhà T. , hai người đã xảy ra tranh cãi. T. đã đánh bạn gái ngất xỉu, sau đó xiết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.

Người dân địa phương cho biết, Lê Văn T. có hoàn cảnh hết sức éo le khi được sinh ra trong trại giam, bởi bố và mẹ cùng "dính" vòng lao lý. Người cha không đăng ký kết hôn với mẹ T. và không nhận T. là con. Hiện, T. đang học lớp 9 và sống với bà ngoại.

Cũng theo người dân sống trong khu vực, Lê Văn T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng. Đây có thể là nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Lê Văn T. để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc