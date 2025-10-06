Vụ trộm xe ô tô hi hữu vừa xảy ra ở Quảng Trị

Tối 6-10, tin từ Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa truy xét, bắt giữ đối tượng trộm xe ô tô của người dân.

Trước đó, vào sáng sớm 6-10, ông Nguyễn H.H (SN 1957, ngụ xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe ô tô 5 chỗ BKS 74A-034.xx đến bãi đỗ xe thuộc Cửa hàng xăng dầu Ngoại thương thuộc thôn 5 (xã Vĩnh Linh) để đợi chở khách.

Lực lượng Công an xã Vĩnh Linh đã bắt được đối tượng trộm xe ô tô của người dân. Ảnh: Công an Vĩnh Linh

Đến 6 giờ cùng ngày, ông H. đi vào bên trong chợ Hồ Xá 2, gần cửa hàng xăng dầu nêu trên nhưng không khóa xe, chìa khóa vẫn cắm vào ổ công tắc trên xe ô tô.

Khi đang ở trong chợ thì ông H. nhìn thấy xe ô tô của mình bất ngờ di chuyển khỏi vị trí ban đầu, lưu thông theo Quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc. Ông H. liền truy hô, đuổi theo nhưng không đuổi kịp. Sau đó, ông H. đã đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo vụ việc nêu trên.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Linh đã tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra ban đầu.

Kết quả xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Trần Q (SN 1990, ngụ xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị), đồng thời đã tạm giữ các tài sản, đồ vật, tài liệu có liên quan trong vụ việc.

Hiện đơn vị này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật.