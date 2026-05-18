Vụ vận chuyển trái phép 84 tấn chất phóng xạ: Khám xét văn phòng làm việc, nhà máy

Ngày 18-5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết cơ quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng chuyên án Vận chuyển trái phép chất phóng xạ, nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Trần Văn Quận. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 13-5-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957, trú tại phường Tân Hưng, TPHCM) về tội "Vận chuyển trái phép chất phóng xạ", quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 16-5-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận, các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Mở rộng điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét tại văn phòng làm việc của Công ty Đường Lâm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, số quặng Monazite bị thu giữ có tỉ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân. Qua vụ án này cho thấy mặc dù đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực khai thác, mua bán, vận chuyển tài nguyên, khoáng sản, nhất là khoáng sản quý hiếm, song vẫn còn bộc lộ sơ hở, thiếu sót trong quản lý, khai thác tài nguyên.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị đấu tranh, khám phá vụ án, thu giữ số lượng lớn tang vật là nguyên liệu liên quan chất phóng xạ. Việc khám phá, điều tra thành công vụ án đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.

Hiện chuyên án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.