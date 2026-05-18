Vụ vận chuyển trái phép 84 tấn chất phóng xạ: Khám xét văn phòng làm việc, nhà máy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ vận chuyển trái phép 84 tấn chất phóng xạ: Khám xét văn phòng làm việc, nhà máy

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đang mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức trong vụ vận chuyển trái phép 84 tấn chất phóng xạ.

Ngày 18-5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết cơ quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng chuyên án Vận chuyển trái phép chất phóng xạ, nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức.

Vụ vận chuyển trái phép 84 tấn chất phóng xạ: Khám xét văn phòng làm việc, nhà máy - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Trần Văn Quận. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 13-5-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957, trú tại phường Tân Hưng, TPHCM) về tội "Vận chuyển trái phép chất phóng xạ", quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự. 

Đến ngày 16-5-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận, các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Mở rộng điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Vụ vận chuyển trái phép 84 tấn chất phóng xạ: Khám xét văn phòng làm việc, nhà máy - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét tại văn phòng làm việc của Công ty Đường Lâm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, số quặng Monazite bị thu giữ có tỉ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân. Qua vụ án này cho thấy mặc dù đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực khai thác, mua bán, vận chuyển tài nguyên, khoáng sản, nhất là khoáng sản quý hiếm, song vẫn còn bộc lộ sơ hở, thiếu sót trong quản lý, khai thác tài nguyên.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị đấu tranh, khám phá vụ án, thu giữ số lượng lớn tang vật là nguyên liệu liên quan chất phóng xạ. Việc khám phá, điều tra thành công vụ án đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.

Hiện chuyên án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin liên quan

Bắt thêm đồng phạm trộm thiết bị chứa chất phóng xạ

Bắt thêm đồng phạm trộm thiết bị chứa chất phóng xạ

(NLĐO) – Ngày 21-9, Công an quận Tân Bình, TP HCM, xác nhận bắt thêm đồng phạm của Đặng Xuân Lưu (SN 1989, quê tỉnh Quảng Ngãi), là Ngô Quốc Vương (SN 1991, ngụ quận Tân Bình), trong vụ trộm cắp thiêt bị chứa chất phóng xạ, để tiếp tục điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Khởi tố vụ án mua bán tú lơ khơ chứa chất phóng xạ

(NLĐO)- Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ tàng trữ 4 bộ tú lơ khơ có chứa chất phóng xạ vượt mức cho phép 20-30 lần, gây hại sức khỏe con người, dùng để đánh bạc bịp.

Bắt khẩn cấp nghi phạm vụ trộm thiết bị chứa chất phóng xạ

(NLĐO) – Sau khi lấy lời khai đối tượng liên quan đến vụ thiết bị chứa chất phóng xạ bị mất trộm, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp người này để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp.

cơ quan điều tra khởi tố vụ án bắt giữ quyết định khởi tố bị can cơ quan công an vận chuyển trái phép khám xét tỉnh lạng sơn chất phóng xạ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo