Vụ xả súng gây chấn động Pennsylvania, nhiều cảnh sát bị bắn chết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Vụ xả súng gây chấn động Pennsylvania, nhiều cảnh sát bị bắn chết

Huệ Bình

(NLĐO) – 3 sĩ quan cảnh sát Mỹ bị bắn chết khi đang thực hiện lệnh bắt giữ tại một vùng nông thôn ở miền Trung bang Pennsylvania hôm 17-9.

Một vụ xả súng xảy ra vào khoảng hơn 14 giờ chiều 17-9 (giờ địa phương) gần khu vực đường Haar ở thị trấn North Codorus, phía Nam hạt York, bang Pennsylvania. Vụ xả súng khiến 3 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 2 đồng nghiệp bị thương nặng.

Theo nhà chức trách và các nguồn tin, các sĩ quan cảnh sát đến một ngôi nhà ở thị trấn North Codorus để thực thi lệnh bắt giữ nghi phạm vì tội rượt đuổi và xâm nhập gia cư trái phép. Các nguồn tin cho biết nghi phạm dường như đã phục kích, chờ sẵn khi cảnh sát tới nơi.

Vụ xả súng nghiêm trọng gây chấn động Pennsylvania, thống đốc bang lên tiếng - Ảnh 1.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp có mặt tại hiện trường vụ việc ở North Codorus ngày 17-9. Ảnh: USA Today Network/Imagn Images

Mặc dù nghi phạm đã chết, nhưng các báo cáo ban đầu vẫn còn mâu thuẫn. Một số nguồn tin cho rằng nghi phạm đã bị cảnh sát bắn hạ, trong khi một số báo cáo khác lại nói rằng người này đã chết do tự bắn vào mình.

Một người hàng xóm đã kể lại với đài tin tức địa phương WGAL rằng anh ta nghe thấy ít nhất 30 tiếng súng và nhìn thấy 2 cảnh sát nằm trên mặt đất tại một trang trại.

Ngay sau vụ nổ súng, một máy bay trực thăng y tế đã được điều động đến một cánh đồng gần đó, bao quanh bởi đèn nhấp nháy từ các xe cứu hỏa, xe cảnh sát và xe cứu thương.

Theo đài 6ABC, vụ xả súng đã khiến một học khu địa phương phải ban hành lệnh trú ẩn tại chỗ trong một thời gian ngắn, mặc dù các trường học và học sinh không trực tiếp liên quan.

Vụ xả súng nghiêm trọng gây chấn động Pennsylvania, thống đốc bang lên tiếng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AP

Các sĩ quan cảnh sát chưa được công bố danh tính hoặc đơn vị công tác. Vụ việc đang được điều tra dưới sự chỉ đạo của Ủy viên cảnh sát bang Pennsylvania, Đại tá Christopher Paris.

Ông cũng nói thêm rằng đây là một trong những ngày đen tối nhất đối với cảnh sát Pennsylvania trong thế kỷ này, gợi lại vụ việc năm 2009 khi ba sĩ quan cảnh sát Pittsburgh bị phục kích và bắn chết.

Thống đốc bang Pennsylvania, Josh Shapiro, bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc, gọi đây là một "ngày bi thảm và đau thương" đối với hạt York.

Ông Shapiro nhấn mạnh: "Bạo lực kiểu này là không thể chấp nhận được. Chúng ta cần làm tốt hơn với tư cách là một xã hội". Ông kêu gọi cần có các giải pháp tốt hơn về sức khỏe tâm thần để giúp những người có ý định dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cũng lên tiếng trên mạng xã hội X, gọi bạo lực chống lại lực lượng thực thi pháp luật là "một tai họa cho xã hội". Bà Bondi cho biết các đặc vụ Cục điều tra liên bang (FBI) và Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ giới chức địa phương điều tra.

Vụ xả súng chiều 17-9 một lần nữa đặt ra câu hỏi về tình trạng bạo lực nhắm vào cảnh sát tại Mỹ. Hồi tháng 2, một cảnh sát ở bang Pennsylvania thiệt mạng trong một vụ đấu súng tại một bệnh viện.

Tin liên quan

Xả súng ở trường học Mỹ: Chân dung nghi phạm "quái vật điên loạn"

Xả súng ở trường học Mỹ: Chân dung nghi phạm "quái vật điên loạn"

(NLĐO) - Robin Westman, 23 tuổi, là nghi phạm trong vụ xả súng ngày 27-8 tại trường Công giáo Annunciation ở bang Minnesota, khiến gần 20 người thương vong.

NÓNG: Xả súng ở trường học tại Minneapolis - Mỹ

(NLĐO) - Vụ xả súng mới nhất xảy ra tại trường Annunciation, nơi có các học sinh mẫu giáo đến lớp 8 đang theo học.

Xả súng ở New York, hàng loạt người thương vong

(NLĐO) - Ba người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ xả súng tại một hộp đêm ở quận Brooklyn, TP New York - Mỹ sáng 17-8 (giờ địa phương).

cảnh sát bị bắn chết bang Pennsylvania xả súng ở Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo