Vụ xả súng gây chấn động Pennsylvania, nhiều cảnh sát bị bắn chết

Một vụ xả súng xảy ra vào khoảng hơn 14 giờ chiều 17-9 (giờ địa phương) gần khu vực đường Haar ở thị trấn North Codorus, phía Nam hạt York, bang Pennsylvania. Vụ xả súng khiến 3 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 2 đồng nghiệp bị thương nặng.

Theo nhà chức trách và các nguồn tin, các sĩ quan cảnh sát đến một ngôi nhà ở thị trấn North Codorus để thực thi lệnh bắt giữ nghi phạm vì tội rượt đuổi và xâm nhập gia cư trái phép. Các nguồn tin cho biết nghi phạm dường như đã phục kích, chờ sẵn khi cảnh sát tới nơi.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp có mặt tại hiện trường vụ việc ở North Codorus ngày 17-9. Ảnh: USA Today Network/Imagn Images

Mặc dù nghi phạm đã chết, nhưng các báo cáo ban đầu vẫn còn mâu thuẫn. Một số nguồn tin cho rằng nghi phạm đã bị cảnh sát bắn hạ, trong khi một số báo cáo khác lại nói rằng người này đã chết do tự bắn vào mình.

Một người hàng xóm đã kể lại với đài tin tức địa phương WGAL rằng anh ta nghe thấy ít nhất 30 tiếng súng và nhìn thấy 2 cảnh sát nằm trên mặt đất tại một trang trại.

Ngay sau vụ nổ súng, một máy bay trực thăng y tế đã được điều động đến một cánh đồng gần đó, bao quanh bởi đèn nhấp nháy từ các xe cứu hỏa, xe cảnh sát và xe cứu thương.

Theo đài 6ABC, vụ xả súng đã khiến một học khu địa phương phải ban hành lệnh trú ẩn tại chỗ trong một thời gian ngắn, mặc dù các trường học và học sinh không trực tiếp liên quan.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AP

Các sĩ quan cảnh sát chưa được công bố danh tính hoặc đơn vị công tác. Vụ việc đang được điều tra dưới sự chỉ đạo của Ủy viên cảnh sát bang Pennsylvania, Đại tá Christopher Paris.

Ông cũng nói thêm rằng đây là một trong những ngày đen tối nhất đối với cảnh sát Pennsylvania trong thế kỷ này, gợi lại vụ việc năm 2009 khi ba sĩ quan cảnh sát Pittsburgh bị phục kích và bắn chết.

Thống đốc bang Pennsylvania, Josh Shapiro, bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc, gọi đây là một "ngày bi thảm và đau thương" đối với hạt York.

Ông Shapiro nhấn mạnh: "Bạo lực kiểu này là không thể chấp nhận được. Chúng ta cần làm tốt hơn với tư cách là một xã hội". Ông kêu gọi cần có các giải pháp tốt hơn về sức khỏe tâm thần để giúp những người có ý định dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cũng lên tiếng trên mạng xã hội X, gọi bạo lực chống lại lực lượng thực thi pháp luật là "một tai họa cho xã hội". Bà Bondi cho biết các đặc vụ Cục điều tra liên bang (FBI) và Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ giới chức địa phương điều tra.

Vụ xả súng chiều 17-9 một lần nữa đặt ra câu hỏi về tình trạng bạo lực nhắm vào cảnh sát tại Mỹ. Hồi tháng 2, một cảnh sát ở bang Pennsylvania thiệt mạng trong một vụ đấu súng tại một bệnh viện.