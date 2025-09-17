HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ xe tải lao vào chợ: Khởi tố, bắt giam tài xế

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Tài xế trong vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Tối 17-9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Hoàng (SN 1973, ngụ tại TP HCM) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3 Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Vụ xe tải lao vào chợ: Khởi tố, bắt giam tài xế - Ảnh 1.

Tài xế Trần Minh Hoàng, người điều khiển xe tải lao vào chợ bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, Trần Minh Hoàng điều khiển ô tô tải BKS 37C-587.63 lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Đông Hà - Lao Bảo. 

Khi đến khu vực ngã ba Tân Long (xã Lao Bảo), xe tải bất ngờ mất phanh, lao vào chợ Tân Long khiến 3 người tử vong tại chỗ và 9 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm Hồ Văn T. (SN 2000, quốc tịch Lào), Hồ Thị B. (SN 2006, quốc tịch Lào) và Hồ Văn Dơn (SN 2001, ngụ tỉnh Quảng Trị). Đặc biệt, trong số này có một phụ nữ đang mang thai. 

Vụ xe tải lao vào chợ: Khởi tố, bắt giam tài xế - Ảnh 2.

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Trần Minh Hoàng

9 nạn nhân bị thương hiện được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (3 người) và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hoá (6 người).

Tin liên quan

Vụ xe tải lao vào chợ: "Điểm nóng" lấn chiếm lòng lề đường và đã tồn tại lâu nay

Vụ xe tải lao vào chợ: "Điểm nóng" lấn chiếm lòng lề đường và đã tồn tại lâu nay

(NLĐO) - Khu vực ngã 3 chợ Tân Long - nơi xảy ra vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong, là "điểm nóng" lấn chiếm lòng lề đường và đã tồn tại lâu nay.

Vụ xe tải lao vào chợ: Xác định danh tính 3 nạn nhân tử vong

(NLĐO) - Cơ quan chức năng bước đầu đã xác định danh tính các nạn nhân liên quan vụ xe tải lao vào chợ ở Quảng Trị khiến 12 người thương vong.

CLIP: Kinh hoàng khoảnh khắc xe tải lao vào khu vực nhiều người đang bán nông sản ở chợ

(NLĐO) - Camera an ninh của người dân đã ghi lại khoảnh khắc xe tải lao vun vút vào một ngôi chợ ở Quảng Trị khiến 10 người thương vong.

xe tải lao vào chợ xe tải tai nạn khởi tố tỉnh Quảng trị nạn nhân bệnh viện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo