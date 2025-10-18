HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vừa gởi thư qua bưu điện là bị lừa đảo, nhiều người bức xúc

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Nhiều người đã bức xúc về việc vừa gửi thư qua đường bưu điện là nhận được cuộc gọi lừa đảo của kẻ gian

Vừa qua, chị Ngọc Liễu (SN 1990) gửi hồ sơ, hoá đơn, chứng từ cho đối tác có trụ sở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn (TP HCM). 

Ngày 13-10 thư được gửi đi, chị Liễu đã thanh toán tiền phí bưu điện. Tuy nhiên, 2 hôm sau đối tác của chị Liễu nhận được điện thoại của một nam thanh niên yêu cầu chuyển khoản số tiền 25.000 đồng phí nhận hồ sơ. 

- Ảnh 1.

Công an TP HCM khám phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao

"Thấy số tiền nhỏ và mình cũng đang có giao dịch nhận hồ sơ bằng đường bưu điện nên tôi chuyển luôn. Chuyển xong rồi tôi hỏi lại thì bên chị Liễu nói rằng gửi thư qua đường bưu điện chứ không gửi dịch vụ shipper" - chị Hằng (đối tác của chị Liễu) chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Điệp (SN 1998) chia sẻ: "Không biết thông tin bọn lừa đảo lấy từ đâu, giống như họ ngồi sẵn trên hệ thống canh mình vừa có giao dịch gửi thư, nhận thư bưu điện là lừa. 

Cách đây vài tuần, đối tác của tôi là Công ty G.C có gửi thư đến cơ quan tôi ở phường Xuân Hoà, TP HCM. Đối tác gửi thư ngày hôm trước thì hôm sau có người gọi, kêu có thư. Điều quan trọng là kẻ lừa đảo nói chính xác tên người gửi thư, thời gian, địa điểm. Qua điện thoại, họ yêu cầu tôi chuyển 18.000 đồng, thấy khớp giao dịch nên tôi chuyển. Chuyển tiền xong thì tôi mới biết bị lừa".

Nhiều người dân tỏ ra nghi ngờ việc thông tin cá nhân, thông tin giao dịch khi gửi thư qua hệ thống bưu điện. Việc mất số tiền nhỏ khiến nhiều người cũng dễ dàng cho qua tuy nhiên thông tin khách hàng bị lộ mới là điều đáng lo ngại. 

"Tôi mong muốn Công an TP HCM và Bộ Công an vào cuộc điều tra việc thông tin bị lộ qua hệ thống bưu điện. Việc kẻ gian biết được thông tin khách hàng rất nguy hiểm chứ không đơn giản" - chị Ngọc Liễu nói.

Thời gian qua, Công an TP HCM liên tục cảnh báo các chiêu lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, khiến nhiều người sập bẫy.

Để tránh bị các đối tượng lừa đảo người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, không cung cấp mã OTP; không chuyển khoản, giao dịch qua điện thoại nếu nghi ngờ.

Đồng thời, người dân không thực hiện bất kỳ thao tác nào theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn không rõ ràng, nhằm tránh bị lừa đảo.

lừa đảo Công an TP HCM bưu điện
