Kinh tế

Vừa lên sàn, Chứng khoán Kỹ Thương muốn rót 165 tỉ đồng vào công ty tài sản số

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- TCBS rót 11% vốn cổ phần, tương ứng 165 tỉ đồng vào TokenBay nhằm đẩy mạnh chiến lược tài sản số trong thời gian tới.

Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS – mã TCX) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt tham gia góp vốn cùng người có liên quan.

Theo nội dung nghị quyết, TCBS thống nhất thực hiện đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Token Bay (TokenBay). Đây là giao dịch góp vốn được thực hiện dưới hình thức mua cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, hoặc quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi do TokenBay chào bán, phát hành bằng đồng Việt Nam.

Đáng chú ý, TokenBay là một doanh nghiệp về công nghệ số còn rất trẻ, chỉ mới được thành lập ngày 15-10-2024 và hiện có vốn điều lệ 1 tỉ đồng. Trong khi mức vốn mà TCBS dự kiến góp lên 165 tỉ đồng. 

TCBS chính thức "đặt chân" vào TokenBay: Đẩy mạnh chiến lược Tài sản số. - Ảnh 1.

TCBS hiện là công ty chứng khoán tốp 3 trên thị trường hiện nay

Theo công bố, sau khi hoàn tất đợt tăng vốn, TCBS sẽ nắm giữ 11% vốn điều lệ của TokenBay. Thời điểm góp vốn dự kiến được thực hiện trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026, tùy theo điều kiện và tiến độ triển khai thực tế.

TCBS là công ty con của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Trước đó, TCBS đã tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với mức giá gần 47.000 đồng/cổ phiếu và chính thức niêm yết trên sàn vào tháng 10, với giá giao dịch phiên đầu tiên xấp xỉ 49.000 đồng/cổ phiếu.

TCX hiện là một trong những cổ phiếu ngành chứng khoán thu hút sự quan tâm lớn của thị trường. 

Động thái đầu tư vào TokenBay diễn ra trong bối cảnh TCBS đang từng bước chuẩn bị cho việc mở rộng sang lĩnh vực tài sản số. 

Thời gian qua, công ty đã tích hợp bảng giá tài sản mã hóa với hơn 100 đồng tiền mã hóa phổ biến như Bitcoin, Ethereum… trên nền tảng giao dịch trực tuyến TCInvest. Dù hiện mới dừng ở mức cung cấp thông tin, chưa cho phép giao dịch mua bán

Tin liên quan

Niêm yết và chính thức giao dịch hơn 2,31 tỉ cổ phiếu chứng khoán TCBS (TCX) ngày 21-10

Niêm yết và chính thức giao dịch hơn 2,31 tỉ cổ phiếu chứng khoán TCBS (TCX) ngày 21-10

Ngày 21-10-2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương - TCBS (mã chứng khoán: TCX)

TCBS đóng 1.283 tỉ đồng tiền thuế năm 2023, hoàn tất nộp bổ sung 3,38 tỉ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã đóng 1.283 tỉ đồng tiền thuế năm 2023, trong đó gồm 3,38 tỉ đồng hoàn tất nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước.

Techcombank và TCBS nâng mức cảnh báo về ứng dụng giả mạo có mã độc

Liên tục trong thời gian qua, nhiều người dân bị sập bẫy các kẻ lừa đảo trên mạng, bị chiếm quyền quản lý tài khoản ngân hàng cũng như chứng khoán, và rút hết tiền trong các tài khoản.

vốn điều lệ cổ phiếu chứng khoán công bố thông tin TCBS TCX
