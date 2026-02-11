Vừa ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế, ngân hàng đầu tiên bắt tay với loạt tổ chức nước ngoài

Chiều 11-2, ngay sau khi chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) đã ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Cụ thể, Nam A Bank đã ký kết thỏa thuận với ba đối tác gồm: Tổ chức tài chính quốc tế (IFC); FiinGroup Vietnam; và Tổ chức sáng kiến tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI).

Các thỏa thuận này nhằm triển khai giải pháp thiết thực, cụ thể hóa vai trò và cam kết của Nam A Bank trong tiến trình xây dựng một trung tâm tài chính xanh, hiện đại và hội nhập.

Nam A Bank là một trong những thành viên chiến lược của VIFC-HCMC, cùng với các đơn vị khác là Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), Liên minh kinh tế On-chain economy, Tập đoàn Gemadept, TikTok.

Nam A Bank ký kết hợp tác với IFC chiều nay

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng giám đốc Nam A Bank, cho biết với vai trò thành viên chiến lược của VIFC-HCMC, Nam A Bank mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào sự hình thành cộng đồng tài chính xanh đầu tiên tại trung tâm này - nơi các ngân hàng, định chế tài chính, tổ chức tư vấn và nhà đầu tư cùng hợp lực thúc đẩy những mô hình tài chính tiên phong, lan tỏa chuẩn mực ESG và mở ra các sáng kiến mới cho phát triển bền vững.

Sự kết nối giữa chuẩn mực quốc tế, hạ tầng số và kênh huy động vốn xanh thiết lập nền tảng vận hành đồng bộ cho tài trợ chuỗi cung ứng xanh (G-SCF) hướng tới xây dựng cộng đồng tài chính xanh - một sáng kiến của Nam A Bank nhằm thúc đẩy tài chính bền vững theo chuỗi giá trị.

Đây cũng là giải pháp cho bài toán chuyển đổi kép: vừa số hóa, vừa xanh hóa cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Đơn cử, trong khuôn khổ hợp tác giữa Nam A Bank và IFC, tổ chức này sẽ hỗ trợ sáng kiến G-SCF của ngân hàng thông qua gói hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng và triển khai giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng xanh tại Việt Nam, được thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO)…

Sáng 11-2, UBND TPHCM đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC). Lễ ra mắt được tổ chức tại Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Việc VIFC-HCMC chính thức đi vào vận hành mở ra một giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam. Đây là một cột mốc thể chế quan trọng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam và TPHCM nói riêng trong việc hình thành một không gian tài chính hiện đại, minh bạch, có khả năng kết nối dòng vốn toàn cầu và phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế thực. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao chứng nhận thành viên chiến lược của VIFC-HCMC cho ông Trần Khải Hoàn, Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank sáng 11-2



