Vừa xuất viện về nhà, người mẹ tâm thần sát hại con gái hơn 3 tháng tuổi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vừa xuất viện về nhà, người mẹ tâm thần sát hại con gái hơn 3 tháng tuổi

thanh thảo

(NLĐO) - Khi người thân chạy đến kiểm tra thì phát hiện chị Đ. đã dùng dao sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi.

Ngày 3-10, Công an phường Phú Lợi, TP HCM đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ sát hại con gái ruột mới hơn 3 tháng tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày người thân nghe tiếng la hét của chị T.M.Đ (26 tuổi) trong phòng ngủ tại căn nhà ở hẻm 633, phường Phú Lợi, TP HCM.

Khi họ chạy đến kiểm tra thì phát hiện chị Đ. đã dùng dao sát hại con gái ruột hơn 3 tháng tuổi, mẹ của chị Đ chạy đến căn ngăn thì cũng bị Đ. dùng dao truy sát, nhưng may mắn chạy thoát kịp thời.

Chị Đ. sau đó đã được những người trong gia đình khống chế, đồng thời đưa bé gái đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong.

Được biết, trước đó chị Đ được điều trị tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đồng Nai. Ngày 2-10, chị Đ. được xuất viện về nhà, đến sáng 3-10 thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Tin liên quan

Người phụ nữ có nhiều biểu hiện lạ, cầm dao đe dọa cư dân được đưa đi khám tâm thần

Người phụ nữ có nhiều biểu hiện lạ, cầm dao đe dọa cư dân được đưa đi khám tâm thần

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã đưa người phụ nữ có nhiều biểu hiện lạ, cầm dao đe dọa cư dân chung cư đi khám tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội

Vĩnh Long: Một người nhảy từ lầu 6 của bệnh viện, nghi bị tâm thần

(NLĐO) - Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông nhảy lầu ở bệnh viên dẫn đến tử vong.

Vụ người tâm thần đánh chết nữ nhân viên y tế: Hung thủ đã hành hung nhiều người trước đó

(NLĐO)- Hung thủ Nguyễn Thành Sơn (người tâm thần đã đánh chết nữ nhân viên y tế) đã nhiều lần hành hung người khác, trong đó có nạn nhân bị chấn thương sọ não phải nằm điều trị ở TP HCM nhiều tháng qua.

tỉnh đồng nai đi cấp cứu tâm thần con gái công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo