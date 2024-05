Vui Tết thiếu nhi, siêu thị ngập tràn khuyến mãi

Dịp này, Co.opmart, Co.opXtra đã chuẩn bị những giỏ quà là những món đồ chơi, bánh kẹo... và sẵn sàng giao đến tận nơi phục vụ khách hàng nhí để phục vụ các lễ tổng kết cuối năm học, các chương trình chào đón ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Yên tâm khi mua hàng ở siêu thị

Những ngày này, tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, các Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Finelife... (thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op) đều trưng bày những mặt hàng dành riêng cho thiếu nhi. Đồng thời siêu thị áp dụng ưu đãi, giảm giá mạnh các sản phẩm quà tặng cho bé, phù hợp túi tiền nhiều người tiêu dùng.

Anh Hiếu - ngụ quận 7, TP HCM - dẫn con gái là bé Minh Anh (11 tuổi) đến Co.opXtra Tân Phong mua 10 phần bánh kẹo và đồ chơi làm vườn cho bé đóng góp vào tiệc tri ân cuối cấp 1. Vốn kỹ tính, anh Hiếu kiểm tra kỹ xuất xứ, chất liệu và tất cả thông tin liên quan đến sản phẩm trước khi mua để yên tâm là hàng hóa chất lượng, an toàn cho trẻ.

"Tôi hầu như chỉ mua đồ chơi cho con ở siêu thị, chấp nhận mẫu mã không đa dạng bằng ở các cửa hàng nhưng bù lại rất yên tâm vì sản phẩm được kiểm duyệt chất lượng kỹ càng, giá cả cũng hợp túi tiền hơn" - anh Hiếu cho hay.

Hiện nay, nhiều phụ huynh chọn mua sắm quần áo, thực phẩm, đồ chơi... cho con ở siêu thị vì vừa có nhiều lựa chọn vừa kinh tế.

Cả 2 lần ở cữ, chị Lê Na - ngụ quận Tân Phú, TP HCM - đều mua trọn bộ từ bỉm tã, quần áo trẻ sơ sinh, khăn ướt, gối nằm, bình sữa, sữa tắm trẻ em... ở siêu thị Co.opmart gần nhà. "Siêu thị thường có chương trình khuyến mãi giảm giá hoặc tặng bỉm tã, đồ chơi, bình nước, hộp sữa... có khi mua 2 được 1 hoặc mua 1 được 1" - chị Lê Na chia sẻ lý do thích mua hàng ở siêu thị.

Co.opmart, Co.opXtra tổ chức nhiều hoạt động hè cho khách nhí

Giảm giá đến 50% cho "thượng đế nhí"

Dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay, hệ thống hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op đặc biệt tổ chức chương trình "Lễ hội mua sắm cho mẹ và bé". Theo đó, từ ngày 30-5 đến 12-6, toàn hệ thống tung hơn 1.000 sản phẩm dành riêng cho "thượng đế" nhí: giảm giá đến 50%, tập trung ở các nhóm hàng bánh kẹo, đồ uống, quần áo, đồ chơi an toàn, sữa tắm, khăn giấy, bỉm tã... Đặc biệt, các Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, Sense Market Co.op triển khai các hoạt động vui chơi, vẽ tranh, tô tượng... với nhiều phần quà tặng cho khách hàng nhí khi đi mua sắm cùng bố mẹ trong ngày 1-6.

Nổi bật trong đó là chương trình "Lễ hội mua sắm cho mẹ và bé": giảm từ 30%-35%, mua 1 tặng 1 cho nhóm thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, may mặc, đồ chơi an toàn dành cho trẻ em: sữa tắm gội baby Pigeon hoa hướng dương 700ml giá 219.000 đồng/chai, tặng 1 chai sữa tắm Pigeon 700ml; khăn ướt baby Kin Kin không mùi/trà xanh 100M giá 39.900 đồng/gói, mua 1 tặng 1; sữa tươi tiệt trùng Vitadairy sữa non lốc 3x180ml giá 25.800 đồng/lốc; thú nhồi bông giảm 25%; búp bê đồ chơi giá 89.000 đồng/cái; balô trẻ em còn 160.000 đồng/cái...

Với chương trình "Siêu ưu đãi" thì trong các ngày từ 31-5 đến 2-6 và 7-6 đến 9-6, khách hàng có hóa đơn từ 300.000 đồng nhận giảm giá tới 50% cho các sản phẩm được lựa chọn: nước rửa chén Lix siêu sạch trà xanh 3,6kg còn 46.700 đồng/chai; dầu nành Co.op Select 2L còn 75.000 đồng/chai; gạo thơm ST25 lúa tôm Co.op Finest 5kg còn 145.000 đồng/túi; nước xả Comfort 1 lần xả hương ban mai túi 3,2L giảm tới 66.000 đồng/túi...

Đáng chú ý, các điểm bán thuộc Saigon Co.op tiếp tục chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng bằng chương trình "Mua nhiều ưu đãi lớn": ưu đãi hấp dẫn cho sản phẩm thứ 2, 4, 6: trà xanh Thái Nguyên Co.op Select gói 100g còn 8.900 đồng/gói; nước mắm Co.op Select 35N thủy tinh 520ml còn 29.000 đồng/chai; bột giặt Co.op Select hương hoa cửa trên 700g chỉ 5.000 đồng; nước tẩy Vim toilet đậm đặc xanh biển 880ml giảm còn 23.000 đồng/chai...

Cùng với đó là chương trình "Giá sốc giảm tận gốc" giảm đến 50% toàn ngành hàng: sữa rửa mặt Hazeline 100g; rửa tay Lifebuoy 400g/Safeguard 450ml các loại/ON1 kháng khuẩn 250ml; bộ nồi xửng inox 1 đáy nắp kiếng; quần short nam; yến mạch nguyên hạt Co.op Select hũ 900g...

Các hoạt động khuyến mãi được triển khai song song trên kênh bán hàng online của Saigon Co.op. Không chỉ vậy, khách mua hàng online còn có cơ hội nhận ngay cặp vé xem kịch thiếu nhi hoặc trải nghiệm công viên nước Amazing Bay.



"Năm nay, Saigon Co.op tiếp tục phối hợp với các thương hiệu nổi tiếng như Nestlé, Vinamilk, NutiFood, Dutch Lady, Abbott, Huggies, Bobby… mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho các bé ngay từ đầu mùa". Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Khối vận hành hoạt động Co.opmart