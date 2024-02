Vui xuân, đừng lơ là "bà hỏa"

Phóng viên: Công an TP HCM đã triển khai các biện pháp nào để bảo đảm an toàn PCCC cho người dân trong những ngày Tết Nguyên đán, thưa đại tá?



- Đại tá HUỲNH QUANG TÂM: Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, TP HCM và khu vực phía Nam đang trong giai đoạn mùa khô với nền nhiệt độ luôn ở mức cao. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy, nổ luôn ở mức cao nếu không có các biện pháp PCCC.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP HCM

Số liệu thống kê cho thấy vào mùa hanh khô, tình hình cháy, nổ trong khu dân cư, doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM vẫn chiếm tỉ lệ lớn. Nguyên nhân chủ yếu do sự cố hệ thống thiết bị điện. Bên cạnh đó, số vụ cháy cỏ rác cũng tăng mạnh trong mùa hanh khô.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) - Công an TP HCM đã triển khai một số biện pháp như triển khai tăng cường thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập trung thực hiện bảo đảm 100% hộ gia đình, khu dân cư, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải được kiểm tra, tuyên truyền và ký cam kết theo quy định; 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa có 2 lối thoát nạn.

PC07 cũng đã tham mưu cho Công an thành phố, UBND thành phố để chỉ đạo kiểm tra an toàn PCCC đối với một số cơ sở công cộng, dịch vụ vui chơi giải trí đông người trên địa bàn thành phố. Thông qua việc kiểm tra, tổ chức hướng dẫn các cơ sở thực hiện những điều kiện an toàn, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về PCCC.

Trong dịp Tết và các ngày lễ, hội sau Tết, PC07 cũng đã có kế hoạch tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu cả về lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để xử lý kịp thời và có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra, không để bị động, bất ngờ; sẵn sàng chi viện lực lượng và phương tiện cho các địa phương khác khi có yêu cầu.

Trong những ngày giáp Tết, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng cường sản xuất, chuẩn bị lượng hàng hóa lớn để phục vụ người dân mua sắm. Đại tá đưa ra khuyến cáo gì?

- Thời điểm này, doanh nghiệp tăng cường sản xuất để hoàn thành kế hoạch. Nguyên vật liệu, hàng hóa tập kết lớn cùng với việc tiêu thụ điện, nhiên liệu tăng cao làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Vì thế, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần tăng cường tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh cháy nổ. Trong đó chú ý sắp xếp nguyên vật liệu, hàng hóa cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; bảo đảm các điều kiện để lực lượng chữa cháy tại chỗ hoạt động hiệu quả; tổ chức các ca trực trong quá trình sản xuất và ngoài giờ hành chính để kịp thời phát hiện, dập tắt cháy ngay khi mới phát sinh.

Vụ cháy rạng sáng 26-1 tại một căn nhà ở quận 3 - TP HCM, 5 người may mắn thoát nạn. Ảnh: ANH VŨ

Thời gian qua, các vụ cháy nổ trong khu dân cư, nhà dân cũng xảy ra khá phổ biến. PC07 có lưu ý, cảnh báo gì, thưa đại tá?

- Với các hộ gia đình thì cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, bếp đun... để bảo đảm an toàn sử dụng điện. Ngươi dân cần chú ý tắt nguồn lửa và ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng; cẩn trọng trong việc thắp hương, đốt vàng mã.

Ngoài ra, để phòng ngừa cháy nổ do dòng điện quá tải, người dân cần thiết kế, lắp đặt hệ thống dây dẫn đúng tiêu chuẩn và có hệ số dự phòng. Không tự ý thay đổi các thiết bị tự ngắt; không dùng nhiều thiết bị điện một lúc và cùng 1 ổ cắm; thường xuyên định kỳ kiểm tra hệ thống để khắc phục kịp thời những nguy cơ gây ra quá tải.

Người dân cũng nên đề phòng các nguyên nhân khác gây sự cố, cháy, nổ trong gia đình như: sử dụng điện thoại di động khi đang sạc; việc thắp hương, đốt vàng mã... Nơi thờ cúng cần bố trí không gian hợp lý, phía trên bàn thờ nên sử dụng vật liệu không gây cháy. Khi đốt vàng mã phải trông coi, luôn che chắn để tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây hỏa hoạn.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, người già, người khuyết tật thì phải có biện pháp, thiết bị PCCC phù hợp. Đặc biệt, không nên khóa cửa phòng ngủ của họ. Trong nhà tắm luôn bố trí xô, thùng chứa nước để phòng khi có đám cháy nhỏ sẽ kịp thời ứng biến. Các gia đình cũng nên trang bị phương tiện cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí gas, bình chữa cháy xách tay, xà beng, nước chữa cháy và hướng dẫn các thành viên trong gia đình cách sử dụng...

Mỗi người dân phải thực hiện nghiêm các quy định, nội quy an toàn PCCC. Đó cũng là cách để mọi nhà vui xuân đón Tết an toàn!

Bảo đảm an toàn cơ sở tín ngưỡng - tôn giáo PC07 Công an TP HCM khuyến cáo các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố tăng cường kiểm tra thiết bị PCCC, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn điện, các thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt có thể xảy ra trong cơ sở. Các cơ sở chú ý bố trí nơi thắp hương, đốt vàng mã hợp lý, an toàn; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng hương, hệ thống điện, sắp xếp bàn thờ, các đồ thờ cúng nhằm bảo đảm an toàn về PCCC.