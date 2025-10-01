Vun đắp quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bằng lời dạy của Ngài Gandhi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vun đắp quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bằng lời dạy của Ngài Gandhi

Xuân Huy - Ảnh: Quốc Thắng

(NLĐO) - Sáng 1-10, tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM diễn ra Lễ kỷ niệm 156 năm Ngày sinh của Mahatma Gandhi

Phát biểu tại sự kiện, tiến sĩ Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP HCM, nhấn mạnh: "Mahatma Gandhi là một nhân cách vĩ đại của nhân loại, người mà triết lý của Ngài vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới ngay cả trong thế kỷ XXI. Đối với Ấn Độ và Việt Nam – hai quốc gia có nền văn minh lâu đời và quan hệ kinh tế đang phát triển mạnh mẽ – tầm nhìn của Gandhi càng thêm ý nghĩa. Trong khi chúng ta mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư, lời nhắc nhở của Ngài rằng “Tương lai phụ thuộc vào những gì chúng ta làm ở hiện tại” trở nên vô cùng thiết thực". 

Vun đắp quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bằng lời dạy của Ngài Gandhi- Ảnh 1.

Ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP HCM, kêu gọi hãy cùng nhau lấy cảm hứng từ lời dạy của Ngài Gandhi, nỗ lực vun đắp quan hệ hai nước không chỉ thịnh vượng, mà còn công bằng, nhân văn và bền vững.

Mahatma Gandhi (2.10.1869 - 30.1.1948) có tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi. Ông là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, được tôn vinh là Cha già dân tộc, có đóng góp to lớn vào thành công của cuộc đấu tranh giành độc lập cho tiểu lục địa Ấn Độ khỏi ách thống trị của thực dân Anh năm 1947. Những giá trị đáng quý và và cống hiến của ông đem đến những ảnh hưởng quan trọng cho đất nước này.

Vun đắp quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bằng lời dạy của Ngài Gandhi- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, phát biểu tại sự kiện

Vun đắp quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bằng lời dạy của Ngài Gandhi- Ảnh 3.

Tiến sĩ Hoà thượng Thích Nhật Từ, Phó Trưởng Ban Chấp hành kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trình bày tham luận về Mahatma Gandhi nhân dịp kỷ niệm 156 năm ngày sinh của Ngài.

Dịp này, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP HCM đã trao tặng một số sách về Ấn Độ đến với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP HCM và Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ để gửi đến các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo ở Việt Nam, qua đó thể hiện tình cảm hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước. 

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Ấn Độ

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Ấn Độ

(NLĐO)- Ấn Độ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong xây dựng hạ tầng thông tin, công nghệ số và công nghiệp giải trí.

Tàu khảo sát Ins Darshak của Hải quân Ấn Độ cập Cảng Sài Gòn

(NLĐO) - Tàu Ins Darshak của Hải quân Ấn Độ cập Cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 3 ngày, từ 29-5 đến 31-5

Hội thảo quốc tế tại Ấn Độ về Chủ tịch Hồ Chí Minh

(NLĐO)- Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện diện tại nhiều địa phương Ấn Độ, thể hiện mối liên hệ tình cảm sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

lễ kỷ niệm Tổng lãnh sự quán Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hội đồng nhân dân việt nam - ấn độ quan hệ hai nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo