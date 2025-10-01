Vun đắp quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bằng lời dạy của Ngài Gandhi

Phát biểu tại sự kiện, tiến sĩ Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP HCM, nhấn mạnh: "Mahatma Gandhi là một nhân cách vĩ đại của nhân loại, người mà triết lý của Ngài vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới ngay cả trong thế kỷ XXI. Đối với Ấn Độ và Việt Nam – hai quốc gia có nền văn minh lâu đời và quan hệ kinh tế đang phát triển mạnh mẽ – tầm nhìn của Gandhi càng thêm ý nghĩa. Trong khi chúng ta mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư, lời nhắc nhở của Ngài rằng “Tương lai phụ thuộc vào những gì chúng ta làm ở hiện tại” trở nên vô cùng thiết thực".

Ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP HCM, kêu gọi hãy cùng nhau lấy cảm hứng từ lời dạy của Ngài Gandhi, nỗ lực vun đắp quan hệ hai nước không chỉ thịnh vượng, mà còn công bằng, nhân văn và bền vững.

Mahatma Gandhi (2.10.1869 - 30.1.1948) có tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi. Ông là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, được tôn vinh là Cha già dân tộc, có đóng góp to lớn vào thành công của cuộc đấu tranh giành độc lập cho tiểu lục địa Ấn Độ khỏi ách thống trị của thực dân Anh năm 1947. Những giá trị đáng quý và và cống hiến của ông đem đến những ảnh hưởng quan trọng cho đất nước này.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, phát biểu tại sự kiện

Tiến sĩ Hoà thượng Thích Nhật Từ, Phó Trưởng Ban Chấp hành kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trình bày tham luận về Mahatma Gandhi nhân dịp kỷ niệm 156 năm ngày sinh của Ngài.

Dịp này, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP HCM đã trao tặng một số sách về Ấn Độ đến với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP HCM và Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ để gửi đến các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo ở Việt Nam, qua đó thể hiện tình cảm hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước.