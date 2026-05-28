Vun đắp quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Chiều 27-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Udon Thani (tỉnh Udon Thani), bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân từ ngày 27 đến 29-5.

Tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc

Ngay sau khi xuống sân bay quốc tế Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu di tích nơi Bác Hồ đã từng sinh sống và hoạt động cách mạng.

Sau lễ dâng hương, thăm khu nhà lá, nơi lưu lại nhiều dấu ấn về những năm tháng Bác từng sống và hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan từ năm 1928-1929, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết lưu bút, tặng sách, tư liệu... về Bác Hồ cho Ban Quản lý khu di tích.

Trong lưu bút, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đến thăm khu di tích; trân trọng đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc giữ gìn, tôn tạo khu di tích, đồng thời luôn đoàn kết hướng về cội nguồn, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khu di tích không chỉ là địa chỉ lịch sử và văn hóa có ý nghĩa thiêng liêng đối với cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan, mà còn là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Thái Lan suốt nhiều thập kỷ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ngày càng có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước và đóng vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, để lan tỏa tinh thần học tập và làm theo những lời căn dặn quý báu của Bác, tại khu di tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã trồng cây lưu niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan Ảnh: TTXVN

Phát huy nguồn lực kiều bào

Cùng ngày, tại Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang.

Thông tin với kiều bào về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết chuyến thăm này sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao Thái Lan về các định hướng hợp tác thời gian tới; khẳng định trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn là cầu nối quan trọng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận cộng đồng người Việt tại Thái Lan đã ổn định cuộc sống, hội nhập tốt, giữ gìn bản sắc văn hóa và luôn hướng về quê hương; trong đó có việc giữ gìn, phát triển Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố Việt Nam, các di tích, công trình văn hóa của cộng đồng ở Udon Thani.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng Việt Nam tại Thái Lan, là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, là nguồn lực quý báu của đất nước và cầu nối quan trọng vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. Trên tinh thần đó, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ để bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, hướng về cội nguồn và gắn bó với quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong cộng đồng người Việt tại Thái Lan tiếp tục đoàn kết, ổn định, phát triển vững mạnh, hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan và các hội thành viên phát huy vai trò mái nhà chung, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ kiều bào cùng phát triển. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại, bảo hộ công dân, chăm lo và đồng hành với cộng đồng.

Sau khi kết thúc các hoạt động tại tỉnh Udon Thani, chiều 27-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Bangkok, tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan; hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul; tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan…

Thúc đẩy liên kết doanh nghiệp hai nước Chiều 27-5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thapana Sirivadhanabhakdi - Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBev (Thái Lan). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tập đoàn TCC và các tập đoàn lớn phát triển hệ thống phân phối, logistics và chuỗi cung ứng hiện đại, tích cực liên kết với doanh nghiệp Việt Nam để phát triển các mô hình sản xuất, phân phối, tiêu dùng theo hướng xanh, bền vững, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng an toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội và bảo vệ người tiêu dùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng các tập đoàn, doanh nghiệp của Thái Lan sẽ tiếp tục hoạt động bảo đảm tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, tạo thêm giá trị cho quan hệ hợp tác song phương.



