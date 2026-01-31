HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
Thời sự

Vun đắp quan hệ Việt - Trung trong kỷ nguyên mới

D.Châu

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt, sự coi trọng sâu sắc và ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ láng giềng gần gũi Việt - Trung

Ngày 30-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Lưu Hải Tinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - sang thăm và chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt, sự coi trọng sâu sắc và ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ láng giềng gần gũi Việt - Trung; sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ hai Đảng, hai nước trong kỷ nguyên mới.

Vun đắp quan hệ Việt - Trung trong kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Lưu Hải Tinh - Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng; nhấn mạnh quan hệ Trung - Việt dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, bước vào một giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Ông Lưu Hải Tinh chuyển lời chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; chuyển thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Tô Lâm đã được toàn Đảng và nhân dân cả nước tín nhiệm, tái đắc cử trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai "mục tiêu 100 năm" nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước, giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm có các cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. 

