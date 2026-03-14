Vững mục tiêu tăng trưởng trước biến động

Ngày 13-3, UBND TP HCM tổ chức Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TP HCM". Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà chủ trì hội thảo.

Nhiều lần vượt sóng gió

Phát biểu tại đây, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, nhận định nếu xung đột tại Trung Đông không sớm được kiểm soát mà tiếp tục lan rộng, các động lực tăng trưởng của Việt Nam sẽ chịu tác động tiêu cực. Qua đó, ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm 2026 và mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Chính phủ đã đề ra.

Điển hình, hoạt động xuất nhập khẩu đối mặt áp lực gia tăng chi phí và đứt gãy chuỗi cung ứng, kinh tế Mỹ cùng EU có dấu hiệu đình trệ do giá năng lượng cao dẫn đến việc người tiêu dùng tại các thị trường này thắt chặt chi tiêu, ảnh hưởng tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu của TP HCM. Với lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh thu ngành du lịch có nguy cơ sụt giảm khi lượng khách quốc tế lo ngại về an ninh hàng không. "Ngoài ra, thị trường chứng khoán biến động mạnh theo chiều hướng giảm, thị trường bất động sản có chiều hướng chậm lại do áp lực từ lãi suất tăng" - ông Phạm Bình An phân tích thêm.

Tham gia ý kiến tại hội thảo, PGS-TS Trần Hoàng Ngân - đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển (thuộc Trường Đại học Sài Gòn) - nhắc lại nhiều cuộc khủng hoảng dầu mỏ cùng cách vượt qua của Việt Nam. Với TP HCM, giai đoạn 2020-2021 cũng đối mặt, vượt qua khủng hoảng do COVID-19. Còn chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm nay, kinh tế, xã hội của thành phố có nhiều kết quả tích cực...

Theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, TP HCM cần làm tốt vai trò dẫn dắt nền kinh tế thông qua những giải pháp đột phá. Ảnh: THIỆN AN

Đưa ra nhận xét những kết quả trên đến từ sự ổn định về kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự, PGS-TS Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh TP HCM cần tiếp tục giữ vững sự ổn định và niềm tin vào sự phát triển.

Cũng theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, để ứng phó với khủng hoảng năng lượng, trước mắt, phải ổn định được giá xăng dầu, tăng cường chống buôn lậu; đồng thời hỗ trợ an sinh xã hội, trợ giá cho vận tải công cộng, bình ổn lương thực, thực phẩm…

Thể hiện tốt vai trò đầu tàu

Phát biểu đúc kết hội thảo, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp, tư vấn giải pháp của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp để thành phố vững vàng trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động, phức tạp và khó lường.

Đề cập mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Văn Được cho rằng bên cạnh giải pháp kinh tế thuần túy, TP HCM phải có giải pháp tổng hợp, đồng bộ, bao trùm và đột phá. Thành phố cần phải làm nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn để thể hiện vai trò dẫn dắt nền kinh tế, khẳng định cực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Được, TP HCM phải tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, khai thác tối đa các thể chế mà Trung ương đã cho cũng như Luật Đô thị đặc biệt - vừa được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương, thành phố triển khai xây dựng và dự kiến được thông qua trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững cùng khả năng chống chịu trước cú sốc từ bên ngoài. "Điều này đòi hỏi TP HCM phải chủ động xây dựng hệ thống bảo đảm an ninh toàn diện, bao gồm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh chuỗi cung ứng và an ninh đô thị" - ông Nguyễn Văn Được nói.

Những việc cần làm ngay

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Được giao Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND thành phố cùng các sở, ngành có liên quan hoàn thiện kế hoạch hành động về tăng trưởng hai con số trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng.

Sở Công Thương được giao chủ trì, tham mưu thiết lập hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm tình hình cung ứng năng lượng; rà soát tổng thể về năng lượng, cung ứng xăng dầu và nguồn năng lượng khác. Bên cạnh đó, phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng năng lượng xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung ổn định cho sản xuất và tiêu dùng của thành phố tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Với giải pháp phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực mới, Chủ tịch UBND TP HCM giao các cơ quan liên quan đến quy hoạch, đầu tư và phát triển hạ tầng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân những dự án hạ tầng chiến lược. Ở nhiệm vụ này, ông đặc biệt lưu ý tới hệ thống giao thông đô thị, các tuyến đường sắt...

Vận dụng hiệu quả cơ chế đặc thù Tại hội thảo, TS Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng, nêu nhiều kiến nghị, giải pháp. Theo đó, thành phố cần quyết liệt cải cách thể chế, lưu ý khâu thực thi, nhất là các "Bộ chính sách chiến lược" của Bộ Chính trị, 2 nghị quyết của Quốc hội gồm Nghị quyết 260/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM và Nghị quyết 222/2025 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. TS Cấn Văn Lực kiến nghị TP HCM sớm có đề án huy động và phân bổ nguồn lực, nhất là nhân lực, tài lực cho Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do; thị trường carbon; các dự án TOD... Chuyên gia đóng góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: THIỆN AN Tương tự, TS Trần Du Lịch nhận xét trung ương đã trao quyền tự chủ về thể chế mạnh hơn cho TP HCM. Do đó, thành phố cần sớm vận dụng như thể chế hóa thí điểm "sandbox chính sách" đối với fintech, kinh tế số, AI... Ông cho rằng thành phố có thể quyết định nhanh về đầu tư, đất đai, ngân sách khoa học - công nghệ, thu hút nhân tài mà không phải theo cơ chế xin - cho như trước đây, nhất là thu hút các nhà đầu tư chiến lược. TS Trần Du Lịch nhấn mạnh TP HCM với vai trò động lực tăng trưởng của cả nước, đòi hỏi phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ "mô hình tăng trưởng nhờ vốn" sang "mô hình tăng trưởng nhờ tri thức", nâng cao đóng góp của năng suất và đổi mới sáng tạo, từng bước trở thành trung tâm công nghệ - tài chính - khởi nghiệp của Đông Nam Á.



