Thời sự

Vững niềm tin

Thái Phương - Thy Thơ ghi

Người dân TP HCM tin tưởng thành phố sẽ sớm tạo bứt phá trong tăng trưởng, phát triển bền vững

PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Trường Đại học Sài Gòn:

Đầu tư mạnh mẽ, kết nối và liên thông hạ tầng

Hiện nay, Việt Nam đang sở hữu lợi thế ngoại giao rất lớn khi đã thiết lập quan hệ với 193 quốc gia, trong đó hầu hết các nước lớn đều là đối tác chiến lược hoặc đối tác chiến lược toàn diện. Nhờ nền tảng quan hệ quốc tế rộng mở và ổn định, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lũy kế vào nước ta đến nay đã đạt khoảng 530 tỉ USD.

Để phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế sẵn có, TP HCM và cả nước đang tập trung nguồn lực đầu tư mạnh mẽ vào việc kết nối và liên thông hạ tầng, đặc biệt là các lĩnh vực then chốt: Hạ tầng giao thông đường bộ, đường cao tốc, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao; hạ tầng hàng không; viễn thông và công nghệ số. Việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối sẽ giúp hơn 100 triệu người dân trên cả nước xích lại gần nhau hơn, tạo nên sức mạnh đoàn kết và sự chung sức phát triển đất nước. Đồng thời, giá trị đất đai tại từng khu vực, từng địa phương sẽ được nâng cao, trở thành những điểm đến tiềm năng, sẵn sàng đón nhận đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Vững niềm tin - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách nhà nước hiện chỉ đáp ứng được khoảng 20%-25% nhu cầu đầu tư hạ tầng. Do đó, cần huy động 75%-80% số vốn còn lại từ khu vực tư nhân trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài. Với những quyết sách gần đây, tin rằng TP HCM sẽ khơi dậy dòng vốn mạnh mẽ từ cả trong và ngoài nước, từ đó tạo đà tăng tốc cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong giai đoạn mới.

TS LÊ BÁ CHÍ NHÂN, chuyên gia kinh tế:

Hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng

Để TP HCM đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với nâng cao đời sống, thu nhập của người dân - đúng tinh thần "lấy người dân làm trung tâm" của Nghị quyết Đảng bộ TP HCM - thành phố đã và đang có một cách tiếp cận thực chất hơn, chọn lọc và đột phá, thay vì tăng trưởng theo chiều rộng như trước đây.

Thứ nhất, chuyển trọng tâm tăng trưởng sang kinh tế giá trị cao, nơi thu nhập người dân tăng song hành với GDP. Muốn tăng trưởng 2 con số, phải thúc đẩy mạnh các lĩnh vực có biên lợi nhuận và năng suất cao như: tài chính - ngân hàng, logistics hiện đại, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế sáng tạo, y tế - giáo dục chất lượng cao. Thứ hai, đặt DN tư nhân và người lao động vào vị trí trung tâm của chiến lược tăng trưởng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, không thể có tăng trưởng 2 con số nếu khu vực kinh tế tư nhân không thực sự lớn mạnh. TP HCM xác định chuyển từ tư duy "quản lý - cấp phép" sang "đồng hành - kiến tạo", cắt giảm chi phí không chính thức, thủ tục chồng chéo, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng quy mô, đầu tư dài hạn. Thứ ba, tăng trưởng phải đi cùng nâng cao năng suất lao động - chìa khóa cốt lõi của thu nhập. Thứ tư, phát triển kinh tế đô thị gắn với chất lượng sống, để tăng trưởng không đánh đổi bằng chi phí xã hội. Thứ năm, khai thác tối đa vai trò đầu tàu vùng và hội nhập quốc tế. Thành phố cần đóng vai trò trung tâm liên kết vùng, dẫn dắt chuỗi giá trị với Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, công nghệ cao.

Những bước đang tiến hành thể hiện quyết tâm phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bà LÝ THỊ HUẾ, cư dân phường Xóm Chiếu, TP HCM:

Đời sống được nâng lên rất nhiều

Những chính sách kinh tế - xã hội có thành công hay không hãy nhìn vào chất lượng đời sống của đối tượng hưởng thụ - công dân. Có những chính sách trực tiếp như cải cách hành chính, xây dựng hạ tầng... sẽ dễ thấy kết quả ngay. Còn những chính sách gián tiếp như kinh tế vĩ mô, cải tạo hệ thống y tế, giáo dục... sẽ cần độ trễ của thời gian chính sách thấm vào đời sống.

Ví dụ mở ra một con đường xuất khẩu nông sản chẳng hạn. Lợi ích trước mắt sẽ là doanh nghiệp, kế đến họ đầu tư vùng nguyên liệu và nông dân là người hưởng lợi kế tiếp. Khi đời sống nâng cao, người dân đóng góp vào xã hội thông qua tiền thuế nên sẽ tạo được chính sách an sinh và nhiều người khó khăn khác được hưởng thụ.

Tôi sống ở thành phố này 70 năm để thấy được nhiều thăng trầm của một vùng đất. Đặc biệt trong khoảng 20 năm qua là thời kỳ phát triển nhanh chóng nhất, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, mức sống tốt và có tích lũy để đầu tư cho con cái. Gần đây, hàng loạt chính sách về nhà ở xã hội, an sinh, hạ tầng giao thông, đổi mới công nghệ… đã làm thay đổi chất lượng sống của từng người dân và cộng đồng dân cư. Các chính sách này đang trong quá trình hoàn thiện hơn nữa và sẽ càng mang lại ích lợi cho người dân trong tương lai. 

