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Vùng nông nghiệp xanh giữa cù lao Rùa

Tác giả: Xuân Hoàng

(NLĐO) - Giữa dòng Đồng Nai, cù lao Thạnh Hội đang gìn giữ nghề trồng rau truyền thống, phát triển nông nghiệp sạch và tạo dựng không gian xanh giữa đô thị.

Được phù sa sông Đồng Nai bồi đắp qua nhiều thế hệ, cù lao Thạnh Hội hôm nay không chỉ là vùng rau màu trù phú mà còn là minh chứng cho hướng đi nông nghiệp xanh, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Từ cánh đồng hành đến thủ phủ bạc hà 

Cù lao Thạnh Hội, còn gọi là cù lao Rùa, thuộc phường Tân Khánh, TPHCM, từ lâu được biết đến là vùng đất trù phú với những cánh đồng rau xanh mướt. Trên khắp cù lao, màu xanh của cải, bí đỏ, hành lá, đậu bắp... trải dài theo những con đường nhỏ. Nổi bật giữa bức tranh ấy là những luống bạc hà thân cao, mập mạp, trở thành nét đặc trưng của vùng rau Thạnh Hội hôm nay.

Xanh mướt cù lao Rùa - Ảnh 1.

Dòng sông Đồng Nai bồi đắp phù sa, tạo nên những cánh đồng rau xanh mướt trên cù lao Thạnh Hội.

Được thiên nhiên ưu đãi với lớp phù sa màu mỡ của sông Đồng Nai, người dân nơi đây đã hình thành nghề trồng rau từ nhiều đời nay. Nếu trước đây, Thạnh Hội nổi tiếng với những cánh đồng hành xanh tốt thì hơn chục năm trở lại đây, cây hành dần nhường chỗ cho cây bạc hà. 

Từ một loại cây được trồng thử nghiệm, bạc hà đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Khi chúng tôi đến thăm, bà Nguyễn Thị Ba (71 tuổi), người đã gắn bó nhiều năm với ruộng vườn nơi đây, đang thoăn thoắt cắt những bẹ bạc hà xanh mướt để giao cho tiểu thương. Giữa không gian trong lành của vùng đất được bao bọc bởi sông nước, hình ảnh người nông dân thu hoạch rau tạo nên nét bình dị, yên ả của một vùng quê ven đô.

Xanh mướt cù lao Rùa - Ảnh 2.

Tiểu thương đến tận ruộng thu mua bạc hà, giúp nông dân cù lao Thạnh Hội thuận lợi tiêu thụ sản phẩm.

Theo bà Ba, cây bạc hà đặc biệt phù hợp với đất cù lao bởi đất mềm, giàu dinh dưỡng. Bạc hà Thạnh Hội có thân to, xốp, vị ngọt mát, thường được sử dụng trong nhiều món ăn dân dã Nam Bộ, nhất là canh chua. "Cây này dễ chăm sóc, không cần quá nhiều công sức nhưng phải giữ đất sạch, nguồn nước tốt thì cây mới phát triển đẹp" - bà Ba chia sẻ.

Chị Phụng, một nông dân địa phương, cho biết gia đình chị từng trồng thử cây bạc hà. Nhận thấy loại cây này phù hợp với thổ nhưỡng, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc nên chị quyết định mở rộng diện tích canh tác.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, cây bạc hà còn giúp nhiều hộ dân tận dụng được nguồn lao động trong gia đình. Người lớn tuổi hay những người có thời gian rảnh đều có thể tham gia chăm sóc, thu hoạch. Từ sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các hộ dân cùng sự hỗ trợ, khuyến khích của chính quyền địa phương, cây bạc hà ngày càng được nhân rộng.

Xanh mướt cù lao Rùa - Ảnh 3.

Bạc hà là một trong những loại rau màu chủ lực, góp phần tạo nên thương hiệu vùng rau cù lao Thạnh Hội.

Cùng với bạc hà, những cánh đồng của cù lao Thạnh Hội còn phủ xanh bởi lúa và nhiều loại rau màu khác như mướp, dưa leo, cải xanh, bí đỏ, đậu bắp, mùng tơi, hẹ... "Cùng với bạc hà và bí đỏ, các loại rau củ khác đang được đưa đến các chợ đầu mối mỗi ngày, góp phần tạo nên thương hiệu và giá trị kinh tế cho người dân cù lao" - anh Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Chuyển mạnh theo hướng nông nghiệp sạch

Theo ngành nông nghiệp địa phương, hiện cù lao Thạnh Hội có khoảng 46 ha trồng rau các loại. Trong đó, các loại rau chủ lực gồm bạc hà, bí đỏ hạt đậu, hành lá, đậu bắp, rau cải, mùng tơi, hẹ và dưa leo. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nhà vườn đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trung bình, năng suất rau màu tại đây đạt khoảng 15 tấn/ha/vụ.

Hiện vùng rau Thạnh Hội đang chuyển mạnh theo hướng nông nghiệp sạch. Nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã đã triển khai mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng tới cung cấp nguồn rau an toàn cho người tiêu dùng.

Xanh mướt cù lao Rùa - Ảnh 4.

Những chuyến xe chở đầy rau xanh mỗi ngày góp phần đưa nông sản cù lao Thạnh Hội đến với người tiêu dùng.

Đặc biệt, nhãn hiệu tập thể "Rau Thạnh Hội" đã được cấp giấy chứng nhận, tạo nền tảng để xây dựng chuỗi sản xuất, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường. Nhờ vị trí gần Biên Hòa, sản phẩm rau của cù lao chủ yếu được đưa đến các chợ đầu mối lớn như Biên Hòa, Tam Hiệp và các khu vực lân cận.

Từ những chuyến ghe, chuyến xe chở rau mỗi ngày, sản vật của vùng đất giữa dòng Đồng Nai đến với nhiều gia đình trong khu vực. Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, nghề trồng rau còn góp phần giữ gìn cảnh quan xanh và bảo vệ hệ sinh thái sông nước. Việc sản xuất theo hướng hạn chế tác động đến môi trường, áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp đang giúp vùng đất này phát triển hài hòa giữa kinh tế và sinh thái.

Xanh mướt cù lao Rùa - Ảnh 5.

Màu xanh của bạc hà phủ kín nhiều diện tích canh tác trên cù lao Thạnh Hội.

Nhìn từ trên cao, cù lao Thạnh Hội mang dáng hình một con rùa nổi giữa dòng Đồng Nai nên còn được gọi thân thương là cù lao Rùa. Bao quanh là sông nước, những cánh đồng rau xanh nơi đây đang tiếp nối mạch sống của người dân qua nhiều thế hệ. Một nghề truyền thống đang được làm mới từng ngày, vừa giữ hồn quê, vừa tạo dựng một vùng nông nghiệp xanh giữa lòng đô thị.

Xanh mướt cù lao Rùa - Ảnh 6.

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