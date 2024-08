Vũng Tàu kiểm tra căn hộ tại The Sóng bị tố gắn camera

Theo các hộ dân, dự án The Sóng, đường Thi Sách (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc (là Công ty con của Tập đoàn Bất động sản An Gia) làm chủ đầu tư.