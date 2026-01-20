Vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới

Ông SAADI SALAMA - Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam:

Dõi theo sự phát triển của Việt Nam

Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân trong nước, khu vực và cộng đồng quốc tế.

Trong suốt chặng đường cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định tìm cho mình con đường phát triển phù hợp, nhằm hiện thực hóa khát vọng của toàn dân tộc: Xây dựng một đất nước hùng cường, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đại hội XIV của Đảng đang đứng trước những thời cơ lẫn thách thức, đồng thời thu hút sự quan tâm sâu sắc không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn của nhiều bạn bè quốc tế đang theo dõi tiến trình phát triển của Việt Nam.

Tôi tin tưởng với kinh nghiệm lãnh đạo đất nước, cùng đường lối luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đề ra những quyết sách thiết thực tại Đại hội XIV, phục vụ lợi ích của nhân dân Việt Nam, đóng góp tích cực cho hợp tác, phát triển và hòa bình của thế giới. Dịp này, tôi xin chúc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, mang lại lợi ích cho nhân dân trong nước, khu vực và cộng đồng quốc tế.

Luật sư ĐẶNG CHIẾN THẮNG - kiều bào Mỹ:

Tự hào nhắc đến hai chữ Việt Nam

Đại hội XIV của Đảng không chỉ mang ý nghĩa tổng kết những thành tựu đã đạt được, mà còn đặt nền móng cho những bước chuyển mình mang tính chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Dù sống xa Tổ quốc, tôi vẫn thường xuyên theo dõi chặt chẽ mọi tin tức từ quê hương. Tôi nhận thấy Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì được vị thế cũng như định hướng về phát triển kinh tế, chính trị và xã hội.

Điều đầu tiên rất quan trọng mà chúng ta có được là nền chính trị ổn định. Kinh tế Việt Nam cũng tiếp tục tăng trưởng rất tốt trong năm 2025 với vị trí 32/218 nền kinh tế được xếp hạng. Có thể nói, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc một cách rất ổn định về kinh tế và phát triển văn hóa.

Dù sinh sống ở bất cứ đâu, với những kiều bào chúng tôi, quê hương luôn là cội nguồn mà mỗi người Việt hướng về. Chúng tôi mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước và luôn tự hào khi nhắc đến hai chữ Việt Nam.

PGS-TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng:

Vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV cho thấy các chủ trương, chính sách về phát triển toàn diện con người ngày càng đầy đủ, trọng tâm và thực chất hơn.

Việc phát hiện, thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài bước đầu có chuyển biến tích cực. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam tăng 14 bậc, đạt 0,766 điểm, thuộc nhóm các nước có mức phát triển con người cao; chỉ số hạnh phúc tăng 33 bậc so với đầu nhiệm kỳ, xếp thứ 46/143 quốc gia. Bên cạnh đó, chúng ta đã đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, đạt một số kết quả quan trọng, đặc biệt là chủ trương miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông…

Nhiệm kỳ khóa XIII đã để lại dấu ấn rõ nét khi Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và đạt nhiều thành tựu trong đối ngoại, hội nhập quốc tế. Những kết quả đó tạo nền tảng để đất nước vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới mà Đại hội XIV của Đảng mở ra, với mục tiêu xuyên suốt là vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

TS NGHIÊM VŨ KHẢI, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam:

Vững niềm tin sắt son

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam đã có những bước chuyển mình quan trọng. Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhà máy hay khu công nghiệp, mà tập trung vào chiều sâu, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam đã thực hiện một bước nhảy vọt khi lần đầu tiên xác lập khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số là lực lượng sản xuất trực tiếp, là trụ cột tạo năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là bước chuyển tư duy rất căn bản, tiệm cận mô hình của các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đức.

Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc khoa học - công nghệ không còn đứng riêng lẻ mà được gắn trực tiếp với các trụ cột tăng trưởng mới như: Kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, công nghệ bán dẫn, chuyển dịch năng lượng xanh...

Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ trí thức cả nước quyết tâm biến những chủ trương, đường lối của Đảng thành các chương trình hành động cụ thể. Đây chính là đòn bẩy quan trọng để khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực mạnh mẽ, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Ông HOÀNG ĐẠI NGHĨA - Phó phòng Tổng kho Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng (TP HCM):

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo ra những đột phá mạnh mẽ, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo tôi, Việt Nam cần có thêm những chương trình mục tiêu quốc gia mang lại lợi ích về cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội từ nông thôn tới đô thị; tạo sự liên kết hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy phát triển vùng và phát triển nông nghiệp, công nghiệp. Đường cao tốc Bắc - Nam cần sớm hoàn thiện để thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch trong thời gian tới; đường tỉnh, đường nông thôn cần được nâng cấp nhằm phát triển kinh tế các địa phương, nhất là ĐBSCL. Bên cạnh đó, đời sống nhân dân cần được nâng lên qua các chính sách tạo việc làm ổn định với thu nhập tốt hơn.

Là đảng viên làm việc tại doanh nghiệp, tôi sẽ nỗ lực phát huy vai trò nêu gương, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí đổi mới, khát vọng cống hiến của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.

Ông NGUYỄN NGỌC TRÁNG - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Sản xuất - Kinh doanh Sơn Kim (TP HCM):

Kỳ vọng vào chính sách an sinh xã hội

Điều mà tôi mong đợi nhất ở Đại hội XIV của Đảng là việc lựa chọn được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ tâm, đủ tầm để hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; triển khai hiệu quả các chính sách đã được hoạch định, biến Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động cụ thể, từ đó sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhất là các chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, tôi cho rằng chính sách về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp là rất quan trọng. Đây là chính sách nhân văn, thiết thực , song thực tế tốc độ phát triển nhà ở xã hội dù nhanh nhưng vẫn chưa theo kịp nhu cầu của hàng triệu người lao động. Do vậy, mong rằng Nghị quyết của Đảng đề ra những chủ trương, biện pháp quyết liệt hơn để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách này.

Việt Nam trở thành một nước tự cường Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế mạnh mẽ. Theo bà Tamesis, Việt Nam đã trở thành một nước tự cường với GDP cao, giữ vị trí cao trong các chỉ số về con người. Câu chuyện của Việt Nam đã truyền cảm hứng không chỉ ở những con số, mà còn thể hiện ở sự quyết tâm trong việc bảo đảm tăng trưởng, ở những chính sách được triển khai trong thực tiễn, đặt con người vào vị trí trung tâm. Bà Tamesis cũng bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.



