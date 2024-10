Vùng ven TP HCM oằn mình "gánh" xe ben

Trách nhiệm ở mỗi tuyến đường

Theo tìm hiểu, đường Thới Hòa, Quách Điêu, Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc do Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Bình Chánh quản lý. Đường Lê Trọng Tấn, đường Bờ Bao Tân Thắng do Đội CSGT - Trật tự Công an quận Tân Phú quản lý. Đường Trương Thị Hoa, Hà Huy Giáp, An Lộc do Đội CSGT - Trật tự Công an quận 12 quản lý. Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hóc Môn quản lý các đường Bà Điểm 3, Xuân Thới Thượng 9.

Xe 51D-966.40 chở nhiều tấn đá đang chạy qua trụ sở Công an quận 12, TP HCM

Ngày 4-10, tiếp tục gọi điện tới Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Bình Chánh, phóng viên Báo Người Lao Động được lãnh đạo đơn vị này trả lời đội sẽ xử lý khi phát hiện xe vi phạm, nếu phóng viên có tài liệu thì chuyển về đội để xử lý qua hình ảnh.

Lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an quận Tân Phú cho hay thời gian qua đội kiểm tra thì không phát hiện gì. Ông nói thêm ở đường Lê Trọng Tấn, lực lượng tuần tra thường xuyên. Khi thấy lực lượng chức năng thì các xe vi phạm sẽ không hoạt động.