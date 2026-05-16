Thời sự Xã hội

Vườn chim của lão nông 80 tuổi trước nguy cơ "xoá sổ", Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo "nóng"

Tin-ảnh-clip: CA LINH

(NLĐO) - Chịu thua trước nạn săn bắt chim, cò kéo dài, lão nông 80 tuổi ở Vĩnh Long dự định đốn bỏ khu vườn từng là nơi trú ngụ của hàng ngàn chim trời.

Ngày 16-5, ông Lê Văn Chìa (còn gọi là Hai Chìa, 80 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết ông dự định đốn bỏ vườn cây để các loài chim bay đi nơi khác trú ngụ. 

Lý do vì nạn săn bắt chim cò, đặc biệt là loài quý hiếm ngày càng diễn ra nghiêm trọng nhưng hiện ông đã già yếu không thể canh giữ nổi.

CLIP: Ông Hai Chìa chia sẻ việc các loài chim bị nạn săn bắt

Ông Hai Chìa cho hay ông có khu vườn trồng nhãn với diện tích khoảng 2,5 ha. Nhưng từ năm 2006, bỗng từ đâu xuất hiện một đàn vạc hơn trăm con bay về vườn nhãn trú ngụ, tiếp theo đó các đàn cò, còng cọc... kéo về ngày một đông. Đến nay, vườn có hơn hàng ngàn con.

"Thời gian gần đây, số lượng cò ốc (loại quý hiếm nằm trong sách đỏ) bay về vườn rất đông, khoảng 2.000 con, các loài khác cũng vài ngàn. 

Nhưng hiện nay gặp nạn săn bắt chim, mỗi ngày có 2-3 con bị bắn. Theo tôi được biết thì những kẻ săn bắt sẽ đem chim bắn được đi đông lạnh và bán lại. Đối với cò ốc thì bán với giá từ 150.000 – 200.000 đồng/con, vạc từ 50.000 – 70.000 đồng/con, cò khoảng 30.000 đồng/con" – ông Hai Chìa nói.

Lão nông này bày tỏ ông rất đau lòng khi mỗi ngày nhìn chim, cò bị bắn hạ trong khi có một mình ông trông coi đàn chim. 

"Trong tuần sau, ông Hai Chìa dự định sẽ lên trực tiếp UBND tỉnh và Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học tỉnh để trình báo lần cuối với hy vọng tìm được giải pháp cứu lấy đàn chim quý. Nếu không có giải pháp, tôi sẽ đốn bỏ vườn cây để chim bay đi nơi khác trú ngụ" – ông Hai Chìa nghẹn ngào.

Vườn của ông Hai Chìa là nơi trú ngụ của hàng ngàn loài chim khoảng 20 năm nay

Thông tin từ Công an xã Trà Côn, công an xã cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tuần tra quanh khu vực vườn chim. Qua đó, lực lượng đã phát hiện và mời một số thanh niên có hành vi sử dụng ná bắn chim, cò xảy ra bên ngoài khu vực vườn của ông Hai Chìa. 

Công an xã đã làm việc với các trường hợp này và cho làm cam kết, trường hợp nếu tái phạm hoặc cố tình, tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Ông Hai Chìa cho hay ông rất đau lòng khi thấy nhiều con chim bị bắn hạ

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, thông tin tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với kiểm lâm, công an xuống địa phương làm việc với ông Hai Chìa trong tuần tới để nắm tình hình và tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý cũng như dẹp nạn săn bắt chim.

Năm 2021, tại khu vườn của ông Hai Chìa có 33 loài chim cò, thuộc 20 họ, 12 bộ. Trong đó, có ít nhất 13 cá thể cò ốc, 6 cá thể quắm đen, khoảng từ 130 đến 135 cá thể cò ruồi, khoảng 190 - 260 con cốc đen, khoảng 600 - 625 cá thể vạc và khoảng 80 - 120 cá thể cò trắng...


