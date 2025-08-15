Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình nói gì về hình ảnh lan truyền "đàn bò tót lai ốm trơ xương”?

Ngày 15-8, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) cho biết khá bất ngờ trước thông tin, hình ảnh lan truyền những ngày qua về đàn bò tót lai quý hiếm mà đơn vị này đang chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo Đại diện Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, những hình ảnh về đàn bò tót lai "ốm trơ xương" đều là hình ảnh cũ từ nhiều năm về trước.

"Tiếp nhận đàn bò tót lai 12 con từ Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Lâm Đồng gần 5 năm trước, chúng tôi đã chăm sóc, nuôi dưỡng chúng. Hiện đàn bò tót lai quý hiếm rất khỏe mạnh và sung sức. Chỉ có 1 con đực F1 đã chết do già yếu và xung đột bầy đàn" - ông Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, thông tin.

Một con bò tót lai F1 tại Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình hiện nay. Ảnh: AT



Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, ngoài việc chăm sóc tốt đàn bò tót lai F1 quý hiếm, đơn vị còn đang triển khai đề tài "Bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen bò tót lai F1 giữa bò cái nhà và bò tót đực" để nhân giống đàn.

Đàn bò tót lai hiện được nuôi dưỡng, chăm sóc trong môi trường bán tự nhiên tại Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình. Ảnh: AT



"Trước đây, đàn bò tót lai này được các đơn vị triển khai nhân giống nhưng chưa thành công. Sau khi tiếp nhận đàn bò, chúng tôi ưu tiên chăm sóc để giữ nguồn gen và về sau sẽ triển khai tiếp đề tài nhân giống bằng việc đưa bò nền vào để lai tạo. Hiện tại, các cá thể bò tót lai trong đàn là anh em cận huyết, với chỉ 20% xác suất lai gần. Nếu tỉ lệ 20% này mà có thể sinh ra một con bê đực thì việc nhân giống sẽ thành công" – ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm đề tài "Bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen bò tót lai F1 giữa bò cái nhà và bò tót đực", phân tích.



Nhờ duy trì chế độ chăm sóc tốt, đàn bò tót tại đây đều khỏe mạnh. Ảnh: AT



Trước đó, vào năm 2009, một chú bò tót đực nặng gần 1 tấn ở rừng tự nhiên đã đến khu rẫy thôn Bạc Rây, xã Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận giao phối với bò cái nhà của người dân địa phương, sinh hơn 20 con bò tót lai F1.

Sau đó, nhà nước mua lại 10 con lai F1 và một con cái F2 để phục vụ nghiên cứu bảo tồn gen.

Hình ảnh đàn bò tót "ốm trơ xương" lan truyền trên mạng thực chất là hình ảnh đàn bò từ hơn 5 năm trước



Sau khi dự án nghiên cứu kết thúc tháng 6-2019, đàn bò được giao cho Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng quản lý, chăm sóc. Do thiếu kinh phí, đàn bò không được cung cấp đủ thức ăn dẫn đến suy kiệt. Sau phản ánh của báo chí, đàn bò được bàn giao lại cho Vườn quốc gia Phước Bình (cũ) quản lý.

Đến nay, đàn bò tót lai này còn 11 con, gồm 9 con lai thế hệ F1, 1 con lai thế hệ F2 và 1 con lai thế hệ F3 trong tình trạng khỏe mạnh.