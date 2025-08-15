Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình nói gì về hình ảnh lan truyền "đàn bò tót lai ốm trơ xương”?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình nói gì về hình ảnh lan truyền "đàn bò tót lai ốm trơ xương”?

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Một số trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh đàn bò tót lai quý hiếm “ốm trơ xương” sau thời gian chuyển giao từ người dân sang cơ quan chức năng

Ngày 15-8, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) cho biết khá bất ngờ trước thông tin, hình ảnh lan truyền những ngày qua về đàn bò tót lai quý hiếm mà đơn vị này đang chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo Đại diện Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, những hình ảnh về đàn bò tót lai "ốm trơ xương" đều là hình ảnh cũ từ nhiều năm về trước. 

"Tiếp nhận đàn bò tót lai 12 con từ Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Lâm Đồng gần 5 năm trước, chúng tôi đã chăm sóc, nuôi dưỡng chúng. Hiện đàn bò tót lai quý hiếm rất khỏe mạnh và sung sức. Chỉ có 1 con đực F1 đã chết do già yếu và xung đột bầy đàn" - ông Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, thông tin.

Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình nói gì về hình ảnh lan truyền đàn bò tót lai “ốm trơ xương”?- Ảnh 1.

Một con bò tót lai F1 tại Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình hiện nay. Ảnh: AT

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, ngoài việc chăm sóc tốt đàn bò tót lai F1 quý hiếm, đơn vị còn đang triển khai đề tài "Bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen bò tót lai F1 giữa bò cái nhà và bò tót đực" để nhân giống đàn.

Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình nói gì về hình ảnh lan truyền đàn bò tót lai “ốm trơ xương”?- Ảnh 2.

Đàn bò tót lai hiện được nuôi dưỡng, chăm sóc trong môi trường bán tự nhiên tại Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình. Ảnh: AT

"Trước đây, đàn bò tót lai này được các đơn vị triển khai nhân giống nhưng chưa thành công. Sau khi tiếp nhận đàn bò, chúng tôi ưu tiên chăm sóc để giữ nguồn gen và về sau sẽ triển khai tiếp đề tài nhân giống bằng việc đưa bò nền vào để lai tạo. Hiện tại, các cá thể bò tót lai trong đàn là anh em cận huyết, với chỉ 20% xác suất lai gần. Nếu tỉ lệ 20% này mà có thể sinh ra một con bê đực thì việc nhân giống sẽ thành công" – ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm đề tài "Bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen bò tót lai F1 giữa bò cái nhà và bò tót đực", phân tích.

Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình nói gì về hình ảnh lan truyền đàn bò tót lai “ốm trơ xương”?- Ảnh 3.

Nhờ duy trì chế độ chăm sóc tốt, đàn bò tót tại đây đều khỏe mạnh. Ảnh: AT

Trước đó, vào năm 2009, một chú bò tót đực nặng gần 1 tấn ở rừng tự nhiên đã đến khu rẫy thôn Bạc Rây, xã Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận giao phối với bò cái nhà của người dân địa phương, sinh hơn 20 con bò tót lai F1.

Sau đó, nhà nước mua lại 10 con lai F1 và một con cái F2 để phục vụ nghiên cứu bảo tồn gen.

Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình nói gì về hình ảnh lan truyền đàn bò tót lai “ốm trơ xương”?- Ảnh 4.

Hình ảnh đàn bò tót "ốm trơ xương" lan truyền trên mạng thực chất là hình ảnh đàn bò từ hơn 5 năm trước

Sau khi dự án nghiên cứu kết thúc tháng 6-2019, đàn bò được giao cho Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng quản lý, chăm sóc. Do thiếu kinh phí, đàn bò không được cung cấp đủ thức ăn dẫn đến suy kiệt. Sau phản ánh của báo chí, đàn bò được bàn giao lại cho Vườn quốc gia Phước Bình (cũ) quản lý.

Đến nay, đàn bò tót lai này còn 11 con, gồm 9 con lai thế hệ F1, 1 con lai thế hệ F2 và 1 con lai thế hệ F3 trong tình trạng khỏe mạnh.

Tin liên quan

Bò tót lai ở Vườn quốc gia Phước Bình sinh con sau gần 2 tháng đổi chủ

Bò tót lai ở Vườn quốc gia Phước Bình sinh con sau gần 2 tháng đổi chủ

Được chăm sóc đầy đủ nên chỉ gần 2 tháng sau khi bàn giao, đàn bò tót lai 11 con tại Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, Ninh Thuận) đã mập lên từng ngày, đặc biệt là con bò cái F2 đã sinh được một con bê cái (F3).

Bò tót lai của dân giúp... nghiệm thu đề tài!

Để đạt mục tiêu đề tài là tạo ra 3 con bò tót lai F2, dự án đã mua 1 con bò tót lai F2 của 1 hộ dân và xin lấy mẫu 2 con bò tót lai F2 của một người dân khác đưa đi giám định nhiễm sắc thể

Bàn giao đàn bò tót lai cho Vườn Quốc gia Phước Bình

Sáng nay (5-10), tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Lâm Đồng và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình đã bàn giao đàn bò tót lai đang nuôi dưỡng tại thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình (tỉnh Ninh Thuận) với sự chứng kiến của 2 Sở KH-CN tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận cùng một số sở ngành liên quan.

bò tót bò tót lai bò tót ốm trơ xương Ninh Thuận Khánh Hòa Vườn Quốc gia Phước Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo