Thời sự

Vướng dây điện khi cẩu cây cảnh, tài xế thiệt mạng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Trong lúc di dời cây cảnh tại cơ sở kinh doanh ở Lâm Đồng, cần cẩu va chạm đường dây điện trung thế khiến nam tài xế thiệt mạng

Sáng 30-3, một vụ tai nạn điện nghiêm trọng xảy ra tại cơ sở kinh doanh cây cảnh trên đường Hoàng Minh Giám, khu phố Đông Xuân An, phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), khiến một nam tài xế xe cẩu tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, tài xế điều khiển xe cẩu đến di dời một cây cảnh cao khoảng 4 m trong khuôn viên cơ sở. Trong quá trình nâng cây, phần cần cẩu bất ngờ va chạm với đường dây điện trung thế phía trên.

Tai nạn điện khi cẩu cây cảnh, tài xế thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hợp Phố

Cú chạm khiến dòng điện phóng xuống thân cần cẩu, phát ra tiếng nổ lớn kèm tia lửa.

 Nhân chứng cho biết khu vực xảy ra sự cố rung chuyển bởi âm thanh chát chúa, khói bốc lên nghi ngút. Tài xế bị dòng điện truyền qua người, không kịp thoát ra ngoài.

CLIP: Xe cẩu nghi vướng dây điện, một người bị cháy đen, tử vong tại chỗ

Nạn nhân sau đó bị văng khỏi cabin, nằm bất động dưới đất và tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng công an phối hợp ngành điện lực nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để xử lý, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan

Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM cảnh báo nhiều tai nạn điện giật mùa mưa

(NLĐO) - Bước vào cao điểm mùa mưa, các tai nạn điện giật đang gia tăng đáng báo động.

Chủ động phòng ngừa tai nạn điện

(NLĐO) - Tai nạn điện luôn là vấn đề nhức nhối trong toàn xã hội, hậu quả đã gây nên nhiều đau thương, mất mát, dù đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn.

Tai nạn điện trên đường Phan Xích Long (TP HCM): Do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp

(NLĐO)- Ngay sau khi xảy ra tai nạn điện, Công ty Lưới điện Cao thế TP HCM (thuộc Tổng Công ty Điện lực TP HCM) đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết sự cố.

