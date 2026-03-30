Vướng dây điện khi cẩu cây cảnh, tài xế thiệt mạng

Sáng 30-3, một vụ tai nạn điện nghiêm trọng xảy ra tại cơ sở kinh doanh cây cảnh trên đường Hoàng Minh Giám, khu phố Đông Xuân An, phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), khiến một nam tài xế xe cẩu tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, tài xế điều khiển xe cẩu đến di dời một cây cảnh cao khoảng 4 m trong khuôn viên cơ sở. Trong quá trình nâng cây, phần cần cẩu bất ngờ va chạm với đường dây điện trung thế phía trên.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hợp Phố



Cú chạm khiến dòng điện phóng xuống thân cần cẩu, phát ra tiếng nổ lớn kèm tia lửa.

Nhân chứng cho biết khu vực xảy ra sự cố rung chuyển bởi âm thanh chát chúa, khói bốc lên nghi ngút. Tài xế bị dòng điện truyền qua người, không kịp thoát ra ngoài.

Nạn nhân sau đó bị văng khỏi cabin, nằm bất động dưới đất và tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng công an phối hợp ngành điện lực nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để xử lý, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.