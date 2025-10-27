Vướng nghi vấn hết thời, Long Nhật lên tiếng

Long Nhật hết thời?

Ca sĩ Long Nhật cho biết mạng xã hội lan truyền thông tin anh hết thời. Đập tan tin đồn, Long Nhật khẳng định đang đảm nhiệm 2 vai trò phó Ban Chỉ đạo kiêm Giám đốc âm nhạc của hai cuộc thi: Giọng ca vàng Bolero Việt Nam và Tình ca quê hương Việt Nam.

"Bà Tám showbiz" Long Nhật nói: "Thay vì "chặt chém" tin đồn, tôi hân hoan chúc mừng Top 30 thí sinh xuất sắc vào chung kết xếp hạng (diễn ra ngày 15-16/11) và được truyền hình trực tiếp trên VTV9. Mọi người thấy tôi ngồi đó thì tự nhiên phải hết đồn".

Anh khẳng định "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" để nói về chính mình. Long Nhật chia sẻ thời gian qua, anh vẫn miệt mài với hành trình đi tìm những giọng ca hay cho showbiz Việt với sự tin tưởng của nhiều chương trình.

Với vai trò giám đốc âm nhạc của nhiều cuộc thi, anh đảm nhiệm công việc huấn luyện cho các thí sinh trước khi lên sân khấu. "Thậm chí có lúc lùa vội hộp cơm Long Nhật cũng phải bỏ đũa xuống khi có bạn nào đó hỏi đoạn này trình bày sao cho đúng", Long Nhật nói về sự bận rộn của mình.

Bên cạnh đó, những dự án thiện nguyện khắc phục hậu quả do các trận bão lũ gần đây cũng khiến anh như quá tải. Nhưng Long Nhật vẫn cố gắng hoàn thành chúng theo đúng tiến độ đã đề ra để không ảnh hưởng tới thành quả chung của mọi người. "Tính tôi cũng thích chia sẻ những việc mình làm nhưng không hiểu sao người đồn tôi hết thời. Tôi không hiểu họ đã lấy từ đâu những thông tin như vậy.

Những tin đồn này dần tôi cũng làm tôi thấy bình thường và đôi khi không muốn đính chính nữa. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải đáp trả để những người yêu mến tôi cảm thấy yên tâm. Tôi đính chính không phải vì tôi hơn thua hay là cố đôi co mà chỉ đơn giản tôi muốn fan hâm mộ của mình vẫn đang ổn và đang sống rất tốt với nghề" - Long Nhật chia sẻ.

Long Nhật cũng thừa nhận, ở tuổi hiện tại, sức khỏe đôi lúc không đảm bảo nên anh cũng chủ động nhận lịch làm việc phù hợp với sức khỏe bản thân. Trong 5 năm gần đây, Long Nhật gắn bó thường xuyên với cuộc thi Giọng ca vàng Bolero Việt Nam.