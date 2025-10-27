Vướng nghi vấn hết thời, Long Nhật lên tiếng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Vướng nghi vấn hết thời, Long Nhật lên tiếng

Thùy Trang

(NLĐO)- Long Nhật chia sẻ nhiều người bảo anh hết thời nên mất dần cơ hội ngồi ghế nóng các cuộc thi âm nhạc.

Long Nhật hết thời?  

Vướng nghi vấn hết thời, Long Nhật lên tiếng - Ảnh 1.

Long Nhật vướng nghi vấn hết thời

Ca sĩ Long Nhật cho biết mạng xã hội lan truyền thông tin anh hết thời. Đập tan tin đồn, Long Nhật khẳng định đang đảm nhiệm 2 vai trò phó Ban Chỉ đạo kiêm Giám đốc âm nhạc của hai cuộc thi: Giọng ca vàng Bolero Việt Nam và Tình ca quê hương Việt Nam.

 "Bà Tám showbiz" Long Nhật nói: "Thay vì "chặt chém" tin đồn, tôi hân hoan chúc mừng Top 30 thí sinh xuất sắc vào chung kết xếp hạng (diễn ra ngày 15-16/11) và được truyền hình trực tiếp trên VTV9. Mọi người thấy tôi ngồi đó thì tự nhiên phải hết đồn".

Anh khẳng định "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" để nói về chính mình. Long Nhật chia sẻ thời gian qua, anh vẫn miệt mài với hành trình đi tìm những giọng ca hay cho showbiz Việt với sự tin tưởng của nhiều chương trình. 

Với vai trò giám đốc âm nhạc của nhiều cuộc thi, anh đảm nhiệm công việc huấn luyện cho các thí sinh trước khi lên sân khấu. "Thậm chí có lúc lùa vội hộp cơm Long Nhật cũng phải bỏ đũa xuống khi có bạn nào đó hỏi đoạn này trình bày sao cho đúng", Long Nhật nói về sự bận rộn của mình.

Long Nhật vượt bão dư luận 

Vướng nghi vấn hết thời, Long Nhật lên tiếng - Ảnh 2.

Long Nhật khẳng định vẫn bận rộn với công việc

Bên cạnh đó, những dự án thiện nguyện khắc phục hậu quả do các trận bão lũ gần đây cũng khiến anh như quá tải. Nhưng Long Nhật vẫn cố gắng hoàn thành chúng theo đúng tiến độ đã đề ra để không ảnh hưởng tới thành quả chung của mọi người. "Tính tôi cũng thích chia sẻ những việc mình làm nhưng không hiểu sao người đồn tôi hết thời. Tôi không hiểu họ đã lấy từ đâu những thông tin như vậy. 

Những tin đồn này dần tôi cũng làm tôi thấy bình thường và đôi khi không muốn đính chính nữa. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải đáp trả để những người yêu mến tôi cảm thấy yên tâm. Tôi đính chính không phải vì tôi hơn thua hay là cố đôi co mà chỉ đơn giản tôi muốn fan hâm mộ của mình vẫn đang ổn và đang sống rất tốt với nghề" - Long Nhật chia sẻ.

Long Nhật cũng thừa nhận, ở tuổi hiện tại, sức khỏe đôi lúc không đảm bảo nên anh cũng chủ động nhận lịch làm việc phù hợp với sức khỏe bản thân. Trong 5 năm gần đây, Long Nhật gắn bó thường xuyên với cuộc thi Giọng ca vàng Bolero Việt Nam.

Tin liên quan

Long Nhật tiết lộ bí quyết nổi tiếng cho trò cưng, ca sĩ Dương Minh Thu

Long Nhật tiết lộ bí quyết nổi tiếng cho trò cưng, ca sĩ Dương Minh Thu

(NLĐO) - Ca sĩ Long Nhật khẳng định trò cưng của mình, ca sĩ Dương Minh Thu phải làm nghề một cách sạch sẽ và nghiêm túc nhất có thể.

ca sĩ Long Nhật Long Nhật Long Nhật hết thời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo