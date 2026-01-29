Vướng vòng lao lý vì gói hàng được mua từ người đàn ông tên Tèo

Mua bán trái phép 143 gam ma túy, Nguyễn Minh Thắng (40 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) và Huỳnh Trung Việt (37 tuổi, ngụ TPHCM) bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mỗi bị cáo 20 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29-1.





Việt và Thắng tại phiên xử

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 2-10-2024, Công an xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ) phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang Việt, Thắng và Nguyễn Bảo Trung tại một căn nhà thuê ở ấp 1, xã Đức Hòa Đông, khi các đối tượng đang cất giấu ma túy trên người và tại nơi ở.

Quá trình điều tra xác định Thắng và Việt quen biết qua việc mua bán ma túy.

Ngày 2-10-2024, Thắng đưa tiền cho Việt đặt mua ma túy của người đàn ông tên Tèo (chưa rõ nhân thân) với giá 35 triệu đồng.

Sau đó, Tèo giao cho Việt một túi nylon màu đen, bên trong có 3 gói ma túy, tổng khối lượng 143 gam.

Việt chia số ma túy trên thành 6 túi, cất giấu 5 túi trong người và 1 túi trong phòng ngủ. Đến tối cùng ngày, cả hai bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Thắng và Việt còn khai nhận trước đó đã nhiều lần mua ma túy của Tèo để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn.

Liên quan vụ án, đối tượng Nguyễn Bảo Trung có hành vi tàng trữ 1 túi ma túy khối lượng 0,4175 gam. Qua điều tra xác định số ma túy này không liên quan đến vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, xử lý riêng. Đối với người đàn ông tên Tèo, do chưa rõ nhân thân, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh để xử lý sau.

