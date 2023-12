Vượt gần 600 bậc đá núi để lên động Tiên Sơn ở Quảng Bình

Ngày 18-12, ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) - cho biết ngày 21-12 tới đây, Trung tâm sẽ đón khách tham quan động Tiên Sơn sau 3 năm đóng cửa để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trong hang động này.



Cảnh đẹp như mê cung bên trong động Tiên Sơn

Động Tiên Sơn nằm trong phân khu dịch vụ - hành chính Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ở thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch. Đây là một hang động đẹp và nổi tiếng được phát hiện từ năm 1935.

Ban đầu, cư dân địa phương gọi động này là động Khô, để phân biệt với động Phong Nha là động nước. Do vẻ đẹp kỳ bí, thần tiên của nó, sau này được gọi là động Tiên Sơn.



Hang động này nằm lưng chừng núi, cách cửa động Phong Nha 200m. Để tham quan hang động, du khách phải vượt qua 583 bậc cấp. Động nằm ở độ cao 200 m so với mặt nước biển, 120 m so với sông Son và có nhiệt độ dao động khoảng 18-20 độ C, mát lạnh về mùa hè và ấm áp về mùa đông.

Động Tiên Sơn được ví như là chốn "bồng lai tiên cảnh" khi có những khối thạch nhũ và măng đá kỳ vĩ huyền ảo đẹp đến lạ thường. Những khối thạch nhũ có nét riêng biệt là các âm thanh phát ra từ các phiến đá và cột đá khi được gõ vào vang vọng như tiếng cồng chiêng và tiếng trống. Chính vì lẽ đó, nên thạch nhũ ở đây được đánh giá là kỳ vĩ bậc nhất tại Di sản Phong Nha – Kẻ Bàng.

Theo các tài liệu, động Tiên Sơn được người dân địa phương phát hiện vào tháng 4-1935. Ngay ngày hôm sau viên Khâm Sứ Trung Kỳ lúc bấy giờ Gzeffeuil đến tham quan động Tiên Sơn nên người ta gọi là "Động Khâm Sứ". Năm 1936, nhà khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani đã đến động tìm các di chỉ của người Việt cổ trong hang nhưng không thấy. Tuy vậy, Madeleine Colani cho rằng phong cảnh động Tiên Sơn giống như chốn bồng lai tiên cảnh.

Năm 1999, Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh đã tiến hành khảo sát toàn bộ hang động dài 980,6 m này và được Quảng Bình đưa vào khai thác du lịch tháng 4-2000. Động đã đón hàng chục ngàn lượt khách mỗi năm.

Động Tiên Sơn thu hút khách không chỉ vì vẻ đẹp của nó, mà nơi đây còn còn gắn với truyền thuyết và cổ tích cùng với những con người thân thiện.

Theo ông Hoàng Minh Thắng, trong thời gian động Tiên Sơn đóng cửa, đơn vị đã cải tạo hệ thống lối đi lên, các điểm dừng chân, chụp hình check in, mái che sinh thái bằng cây hoa leo bản địa, đường hoa núi đá. "Cầu kính tiên cảnh" được đầu tư mới để du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những đồng lúa, nương ngô, bãi mía ngay dưới chân núi. Du khách có thể chụp hình check in với độ cao gần 100 m so với mực nước sông Son và là cầu kính đầu tiên tại Quảng Bình.

Vé tham quan động Tiên Sơn là là 80.000 đồng/lượt đối với du khách cao 1,3 m trở lên, dưới 1,3 m miễn phí. Thuyền vận chuyển tham quan 550.000 đồng/chuyến đi và về, thuyền chở tối đa 12 người. Trường hợp du khách lựa chọn tham quan động Phong Nha và Tiên Sơn, phí thuyền vẫn 550.000 đồng/chuyến.