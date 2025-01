Vượt qua kỳ thi sát hạch luật sư tại Mỹ, nữ sinh Việt sở hữu thành tích ấn tượng

Tết năm nay, món quà đặc biệt nhất mà Phạm Minh Chuyên (SN 1998) giành cho gia đình là thực hiện được ước mơ trở thành luật sư chính thức tại Mỹ.

Minh Chuyên là cựu sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM. Nữ sinh 9X tốt nghiệp cử nhân luật loại giỏi và cử nhân quản trị kinh doanh loại giỏi.

Sau khi tốt nghiệp, Chuyên làm việc tại một công ty luật nằm trong nhóm Big 4. Đồng thời, cô nàng còn phụ trách thêm bộ phận pháp chế của một công ty công nghệ thuộc sở hữu của doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc).

Sau 2 năm làm việc, Minh Chuyên quyết định đến Mỹ để theo học chương trình thạc sĩ luật, chuyên ngành Kinh doanh và Luật kinh tế quốc tế tại Trường ĐH Nam California.

Cột mốc hạnh phúc nhất của Chuyên chính là vượt qua kỳ thi sát hạnh luật sư bang California, chính thức trở thành luật sư vào cuối năm 2024. Hiện tại, Chuyên đang làm việc tại một trong những công ty luật tố tụng lâu đời nhất của bang.

Minh Chuyên (áo xanh) rạng rỡ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi tại Trường ĐH Luật TP HCM

Cô nàng 9X sở hữu bảng thành tích "con nhà người ta" mà bao người mơ ước

Kể về hành trình nỗ lực học tập và chinh phục nước Mỹ, Chuyên cho biết gia đình có truyền thống học ngành luật. Cả ba và mẹ đều là cựu sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM, điều này đã khiến cô nàng gắn bó mạnh mẽ hơn với ước mơ và nhận được rất nhiều sự động viên, ủng hộ từ gia đình.

"Mẹ mình là người đã định hướng và truyền cảm hứng để mình theo đuổi ngành luật, đồng thời cũng có ảnh hưởng nhất trong hành trình sự nghiệp của mình" – Chuyên tự hào nói.

Thành tích học tập của Minh Chuyên giúp cô nàng tìm kiếm được nhiều cơ hội việc làm tốt tại Mỹ

Nhớ lại tháng ngày "dùi mài kinh sử" để vượt qua kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời, Minh Chuyên tiết lộ dành ít nhất 12 giờ/ngày để ôn tập, kéo dài liên tục 10 tuần. Nữ luật sư cho biết đây là một trong những kỳ thi luật khắc nghiệt tại Mỹ, tỉ lệ đậu chiếm 53,8% số người tham dự kỳ thi. Trong đó, California luôn nằm trong số những bang có tỉ lệ đậu thấp nhất cả nước.

Tại bang California, kỳ thi này kéo dài trong 2 ngày. Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu. Ngày đầu tiên, thí sinh phải hoàn thành 6 bài luận trong 6,5 giờ, ngày thứ hai trả lời 200 câu trắc nghiệm trong vòng 6 giờ.

"Kỳ thi sát hạch luật sư (California Bar Examination) là bước cuối cùng để được phép hành nghề luật tại bang California, tương tự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật ở Việt Nam. Tại Mỹ, quá trình để trở thành một luật sư thường bắt đầu với việc hoàn thành chương trình cử nhân, tiếp theo là thi LSAT để vào trường luật. Sau khi tốt nghiệp trường luật, các bạn sẽ thi kỳ thi này tại bang mình muốn hành nghề" – Chuyên giải thích.





Minh Chuyên cho rằng mọi hành trình đều bắt đầu bằng những bước đi, mỗi bước đi luôn xuất phát từ những ước mơ, động lực thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước.

"Từ khi bắt đầu học THPT, mình say sưa xem các bộ phim luật của Mỹ như How to Get Away with Murder, Suits, Better Call Saul... Có điều gì đó rất thôi thúc và cuốn hút với mình. Sau đó mình bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn và nhận ra rằng bản thân thích đọc và viết. Mình cũng yêu thích tranh luận để giải quyết vấn đề" – Cô gái chia sẻ.

Từ trải nghiệm cá nhân, kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và Mỹ, Chuyên cho rằng đam mê thôi là chưa đủ, yếu tố quyết định chính khả năng tập trung vào mục tiêu đã đề ra của công việc.

Minh Chuyên đã vượt qua kỳ thi sát hạch luật sư đầy khó khăn. Đây chính là món quà Tết đặc biệt nhất cô tặng cho gia đình trong dịp năm mới

"Mặc dù thời đại trí tuệ nhân tạo đang rất phát triển, nhưng với ngành luật, kỹ năng viết là một trong những yếu tố quan. Viết thì ai cũng có thể viết, nhưng viết sao cho ngắn gọn, đủ ý, dễ hiểu và phù hợp với đối tượng đọc lại là một kỹ năng cần được rèn luyện. Bản thân mình luôn cố gắng trau dồi kĩ năng viết" – Chuyên bộc bạch.

Mặc dù đã đạt được những "KPI" đầu đời tại Mỹ nhưng cô gái chưa bao giờ quên đi những ngày tháng học tập tại Việt Nam. Với Chuyên, quãng thời gian 5 năm học tại trường chính là cơ hội trau dồi những kiến thức, kỹ năng mềm tốt nhất, từ đó làm "bệ phóng" để phát triển ở nước ngoài.