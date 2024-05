Westlife trở lại Việt Nam vào tháng 6, nhóm 911 là khách mời đặc biệt

Trên Fanpage hơn 6,8 triệu người theo dõi, boyband đình đám một thời tuyên bố vô cùng hào hứng khi thông báo sẽ biểu diễn tại Hà Nội, Việt Nam.

Midas Promotions - đơn vị tổ chức đêm diễn của nhóm tại Việt Nam - xác nhận ban nhạc pop huyền thoại với các thành viên Shane, Nicky and Kian sẽ quay lại Việt Nam trong một phần của tour diễn được mong chờ nhất "The Hits Tour 2024".



Westlife sẽ biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 4 và 5-6 tới

Buổi diễn của nhóm nhạc nổi tiếng Ireland sẽ diễn ra tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội trong 2 ngày 4 và 5-6 tới.

Cùng với Boyzone, Westlife là một trong những boyband nổi tiếng và được yêu thích nhất cuối thập niên 1990 và thập niên 2000 với vô số bản hit được khán giả Việt Nam yêu thích như: "My Love", "I Lay My Love on You", "Fool Again", "Soledad", "Uptown Girl"...

Với sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, Westlife đã làm mê mẩn khán giả trên toàn cầu với các bản hit đứng đầu bảng xếp hạng và các buổi biểu diễn trực tiếp đặc sắc. Nếu như hầu hết các boyband đình đám ra đời từ cuối thập niên 1990 như Backstreet Boys, Boyzone.... đều đã tan rã thì Westlife vẫn duy trì lượng fan lớn trải dài qua nhiều thập kỷ dù các thành viên đều đã ngoài 40 tuổi.

Vẻ ngoài đẹp trai, giọng hát ngọt ngào và phong cách biểu diễn thu hút khiến Westlife có sức hút khổng lồ, không chỉ với các fan trung thành nhiều năm mà với cả các fan mới bất chấp sự xuất hiện của vô số nhóm nhạc mới. Đến nay ngoài những buổi diễn đã bán sạch vé, Westlife đã tiêu thụ được hơn 55 triệu đĩa nhạc trên toàn cầu.

Westlife đã có 14 đĩa đơn giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Anh (từ 1999 đến 2006), xếp thứ 3 trong số những nghệ sĩ và ban nhạc có nhiều đĩa đơn đạt top 1 nhất tại Anh (chỉ sau huyền thoại Elvis Presley và The Beatles). Đây cũng là ban nhạc duy nhất trong lịch sử bảng xếp hạng Anh có 7 đĩa đơn liên tiếp đạt vị trí số 1 và giành giải Ghi âm của năm tại Anh 4 lần.

Năm 2011, người hâm mộ toàn cầu sốc khi Westlife đột ngột tuyên bố tan rã. Tuy nhiên năm 2018 họ tái hợp sau đó phát hành 2 album "Spectrum" (2019) và "Wild Dreams" (2021), trở lại trong những tour diễn bán sạch vé cùng lượng khán giả hùng hậu.

Cuối tháng 11-2023, Westlife khiến người hâm mộ Việt háo hức với các buổi diễn đông nghẹt khán giả ở Sân vận động Thống Nhất, TP HCM. Khán giả khắp nơi đã đặt vé vào TP HCM để được nghe thần tượng một thời biểu diễn trực tiếp. Chính vì vậy, việc các chàng trai của nhóm hát tại Hà Nội với các bản hit như "Flying Without Wings," "Swear It Again," "My Love"... khiến các fan, đặc biệt là thế hệ 8X đã thuộc nằm lòng các ca khúc này, vô cùng đón chờ.

Đặc biệt, 911 - nhóm nhạc nổi tiếng cùng thời với Westlife từng đả phá các bảng xếp hạng MTV Most Wanted cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000 cũng sẽ góp mặt trong "The Hits Tour 2024" với tư cách khách mời đặc biệt.

911 chính là nhóm nhạc tham gia MV "Em đồng ý" (I DO) của Đức Phúc ra mắt dịp Valentine năm ngoái, đến nay đã đạt 66 triệu lượt xem trên YouTube.

Đêm nhạc Westlife "The Hits Tour 2024" do Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện Văn hóa - Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp tổ chức với Midas Promotions. Đây là sự kiện âm nhạc quốc tế hướng tới kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô cũng như chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hoá. Vé cho hai đêm diễn của Westlife "The Hits Tour 2024" tại Cung điền kinh Mỹ Đình sẽ được mở bán từ ngày 13-5-2024.