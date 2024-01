WHO: Gần 10.000 ca tử vong do COVID-19 trong tháng 12-2023

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết gần 10.000 ca tử vong do COVID-19 được báo cáo vào tháng 12-2023, trong khi tỉ lệ nhập viện trong cùng tháng tăng 42% ở gần 50 quốc gia - chủ yếu ở châu Âu và châu Mỹ.

Theo hãng tin AP, tổng giám đốc WHO nhấn mạnh 10.000 người tử vong do COVID-19 trong 1 tháng là con số thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch. Song, đây vẫn là mức độ không thể chấp nhận được khi đã có biện pháp phòng ngừa.

Ông Tedros nhấn mạnh số ca tử vong còn tăng ở những nơi khác nhưng không được báo cáo, đồng thời thúc giục các chính phủ tiếp tục giám sát và cung cấp các phương pháp điều trị cũng như tiêm phòng vắc -xin cho người dân.

Theo ông Tedros, biến thể JN.1 hiện phổ biến nhất thế giới và là một biến thể của Omicron. Do đó, các loại vắc-xin COVID-19 hiện tại vẫn có hiệu quả phòng ngừa biến thể này.

Bà Maria van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO, cảnh báo các bệnh về đường hô hấp trên toàn cầu do virus SARS-CoV-2 cũng như do cúm, virus rhino và viêm phổi đang gia tăng.

Trong khi những cơn ho, chảy nước mũi, sốt và mệt mỏi vào mùa đông là phổ biến, bà Van Kerkhove cho biết năm nay còn ghi nhận nhiều loại mầm bệnh khác.

Các quan chức WHO khuyến cáo người dân tiêm phòng, đeo khẩu trang và đảm bảo nhà cửa thông thoáng. Theo WHO, các loại vắc-xin có thể không ngăn nhiễm bệnh nhưng giúp giảm đáng kể nguy cơ nhập viện hoặc tử vong.