WHO lên tiếng về virus HMPV

Theo tờ The Jakarta Post, 3 ngày trước khi đến đảo Bali, hành khách từ Trung Quốc và Malaysia phải hoàn thành giấy thông hành sức khỏe, trong đó cung cấp các chỉ số như thân nhiệt, triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm.

Còn tại Ấn Độ, có 8 ca HMPV được ghi nhận gần đây tại một số bang như Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka… Bộ trưởng Y tế Liên bang Ấn Độ tuyên bố đang theo sát tình hình và trấn an người dân không cần phải quá lo ngại. Các chuyên gia y tế đồng tình với quan điểm này khi lưu ý HMPV không phải là tác nhân gây bệnh mới.

Số ca HMPV tại Ấn Độ đang gia tăng Ảnh: THE HINDU

Liên quan đến tình hình HMPV tại Trung Quốc, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang liên lạc với giới chức y tế địa phương và chưa nhận được báo cáo về các đợt bùng phát bất thường. Các cơ quan y tế tại Trung Quốc xác nhận hệ thống y tế không bị quá tải. Dữ liệu do Trung Quốc công bố (đến ngày 29-12-2024) cho thấy xu hướng gia tăng đối với các nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do những tác nhân phổ biến như virus cúm theo mùa, RSV, HMPV... Sự gia tăng này nằm trong phạm vi dự kiến đối với mùa đông ở Bắc bán cầu.

WHO đánh giá tại nhiều nước ở Bắc bán cầu, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp cấp tính có xu hướng gia tăng vào thời điểm này trong năm do các tác nhân gây bệnh hô hấp như virus cúm mùa, RSV và các virus phổ biến khác như HMPV, mycoplasma pneumoniae. Riêng về HMPV, kênh NDTV dẫn lời bà Soumya Swaminathan, cựu nhà khoa học trưởng của WHO, khẳng định không có mối tương quan nào giữa HMPV và COVID-19.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 8-1, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ Y tế đang chủ động theo dõi tình hình bệnh do virus gây viêm phổi trên người (HMPV) tại Trung Quốc, có sự phối hợp chặt chẽ của Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho hay nước ta cũng đang chuyển sang mùa Đông - Xuân, thuận lợi cho các virus phát triển, trong đó có HMPV. HMPV lây qua đường hô hấp, giọt bắn, khi nhiễm có biểu hiện như cảm lạnh thông thường (sốt, ho, nghẹt mũi), có thể gây ra các biến chứng viêm phổi, viêm phế quản, khả năng mắc bệnh cao với trẻ em dưới 5 tuổi, người già, người có bệnh lý do hệ thống miễn dịch kém. Theo TTXVN, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin chính thức từ bộ để tránh gây hoang mang. Khi có dấu hiệu bệnh, người dân đến các cơ sở y tế khám, điều trị đúng chuyên môn, tránh lạm dụng thuốc.