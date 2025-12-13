WHO tái khẳng định sự an toàn của vắc-xin

Kết luận này được đưa ra bởi Ủy ban Tư vấn toàn cầu về an toàn vắc-xin (GACVS) của WHO.

Trước đó, cuộc thảo luận của GACVS hôm 27-11 đã tập trung vào mối liên hệ giữa vắc-xin chứa thiomersal (một hợp chất thủy ngân hữu cơ, được sử dụng để bảo quản nhiều loại thuốc và vắc-xin) cũng như vắc-xin nói chung và rối loạn phổ tự kỷ (ASD, thường được gọi tắt là chứng tự kỷ).

"Bằng chứng dựa trên 31 nghiên cứu chính - được công bố từ tháng 1-2010 đến tháng 8-2025 - ủng hộ mạnh mẽ tính an toàn tích cực của vắc-xin được sử dụng trong thời thơ ấu và trong thai kỳ, khẳng định không có mối liên hệ nhân quả với chứng tự kỷ" - WHO tuyên bố.

GACVS cũng đánh giá công tác xem xét rủi ro sức khỏe tiềm tàng liên quan đến vắc-xin có chất bổ trợ nhôm, dựa trên các nghiên cứu được thực hiện từ năm 1999 đến tháng 3-2023. Ngoài ra, ủy ban này đã xem xét một nghiên cứu đoàn hệ lớn gần đây phân tích dữ liệu đăng ký toàn quốc về trẻ em sinh ra ở Đan Mạch từ năm 1997-2018.

Sau khi xem xét, GACVS tái khẳng định các kết luận trước đây của mình từ năm 2002, 2004 và 2012: Vắc-xin, bao gồm cả những loại có chứa thiomersal hoặc nhôm, hoặc cả hai, không gây ra chứng tự kỷ.

Một người được tiêm vắc-xin cúm tại TP Bilbao - Tây Ban Nha hôm 24-10. Ảnh: AP

Vì vậy, WHO khuyến cáo các cơ quan chức năng ở các quốc gia nên dựa vào khoa học tiên tiến và bảo đảm các chính sách vắc-xin được đặt trên nền tảng bằng chứng vững chắc nhất hiện có. Những nỗ lực tiêm chủng trẻ em toàn cầu đại diện cho một trong những thành tựu lớn nhất trong việc cải thiện cuộc sống, sinh kế và sự thịnh vượng của xã hội. Trong 50 năm qua, tiêm chủng trẻ em đã cứu được ít nhất 154 triệu sinh mạng.

Theo trang UN News, bản cập nhật này được WHO đưa ra sau tuyên bố ngày 24-9 liên quan đến cuộc tranh luận về vắc-xin ở Mỹ. Trong tuyên bố đó, WHO lưu ý các nghiên cứu đưa ra kết luận trái ngược đều có sai sót và đã bị bác bỏ từ lâu. "Hàng thập kỷ nghiên cứu độc lập đều đi đến cùng một kết luận: Vắc-xin an toàn, hiệu quả và rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng" - WHO nhấn mạnh.