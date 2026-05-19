WHO thúc đẩy các ưu tiên chiến lược

Kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA79) diễn ra tại TP Geneva - Thụy Sĩ từ ngày 18 đến 23-5, quy tụ phái đoàn từ những quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm thảo luận, hoạch định chính sách y tế toàn cầu và thúc đẩy các ưu tiên chiến lược của tổ chức này.

Theo giới phân tích, hội nghị năm nay diễn ra giữa lúc WHO đối mặt với không ít thách thức, như ngân sách y tế toàn cầu bị cắt giảm, nguy cơ bùng phát các dịch bệnh mới và bối cảnh địa chính trị ngày càng chia rẽ.

Trong khuôn khổ WHA79, các đại biểu của đại hội đồng, cơ quan đối tác và chuyên gia của WHO sẽ thảo luận về những ưu tiên hiện tại và tương lai đối với các vấn đề sức khỏe cộng đồng có tầm quan trọng toàn cầu. Theo WHO, biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, năng lượng và sức khỏe sẽ là những chủ đề được quan tâm trong WHA79, vốn tiếp nối thành quả của WHA78 vào năm ngoái.

Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế CHDC Congo cùng vật tư y tế khẩn cấp đã đến tỉnh Ituri để ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola hôm 17-5. Ảnh: VĂN PHÒNG KHU VỰC CHÂU PHI THUỘC WHO

Tại WHA78, các nước đã thông qua Kế hoạch Hành động toàn cầu về biến đổi khí hậu và sức khỏe, đồng thời nâng biến đổi khí hậu lên vị trí mục tiêu chiến lược hàng đầu trong Chương trình Công tác tổng quát lần thứ 14 của WHO giai đoạn 2025-2028. Trước đó, Ủy ban Độc lập toàn châu Âu về biến đổi khí hậu do WHO triệu tập đã đồng thuận kiến nghị WHO nên tuyên bố khủng hoảng khí hậu là "tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế" (PHEIC) do những tác động to lớn mà nó gây ra cho sức khỏe con người. Theo báo cáo, khủng hoảng khí hậu đã làm các bệnh truyền nhiễm do côn trùng lây lan rộng trên thế giới, song song đó là những tác động tiêu cực khác đến sức khỏe do thời tiết cực đoan, sự nóng lên toàn cầu, mất an ninh lương thực và ô nhiễm không khí.

Ngoài ra, ngay trong ngày khai mạc WHA79, một báo cáo mới của WHO cho biết các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm ngày càng xảy ra thường xuyên và gây hậu quả nghiêm trọng hơn, với tác động ngày càng lớn tới y tế, kinh tế, chính trị và xã hội. Báo cáo cũng cảnh báo những khoản đầu tư trong suốt một thập kỷ qua chưa theo kịp mức độ gia tăng của nguy cơ đại dịch. Dù nhiều sáng kiến mới đã giúp cải thiện một số mặt của công tác chuẩn bị ứng phó, các nỗ lực đó đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng chia rẽ địa chính trị gia tăng, suy thoái môi trường, sự phát triển mạnh của hoạt động đi lại toàn cầu và viện trợ phát triển giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009.