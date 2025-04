WHO tiến gần hiệp ước về đại dịch

Theo trang Politico, thỏa thuận này là một phần của hiệp ước toàn cầu phòng chống đại dịch mà các nước đang đến gần sau 3 năm thương thảo. Hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý này nhằm củng cố khả năng phòng vệ của thế giới chống lại các mầm bệnh mới.

Hầu hết điều khoản của hiệp ước nói trên đã được thống nhất. Một trong những nội dung còn gây tranh cãi là vấn đề chia sẻ công nghệ đối với các sản phẩm liên quan đến đại dịch như thuốc men, vắc-xin và liệu pháp điều trị. Các nước đang phát triển hiện thúc đẩy điều khoản bảo đảm họ có thể tự mở rộng sản xuất ở khu vực mình thay vì phải xếp hàng chờ đợi các công nghệ thiết yếu. Tuy nhiên, những quốc gia phát triển, trong đó có các thành viên Liên minh châu Âu, muốn bất kỳ việc chuyển giao công nghệ nào từ các công ty dược phẩm đều phải được thực hiện trên cơ sở 'tự nguyện" và "có sự đồng thuận từ cả hai bên".

Một cuộc họp về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại TP Geneva - Thụy Sĩ hồi tháng 2 Ảnh: WHO

Giới chuyên gia cho rằng hiệp ước toàn cầu mới về ứng phó đại dịch sẽ không hoàn hảo mà đó là kết quả của sự thỏa hiệp và không phải mọi mục tiêu đều sẽ đạt được. Tuy nhiên, hiệp ước này sẽ tạo ra nền tảng cơ bản quan trọng nhằm cứu sống người trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp sức khỏe toàn cầu tiếp theo.

Trong diễn biến đáng chú ý, Mỹ đã rời khỏi các cuộc thảo luận về hiệp ước này sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tháng 2-2025 ban hành sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO và cấm tham gia tiến trình đàm phán. Nếu thỏa thuận được hoàn tất, đây sẽ là một chiến thắng mang tính lịch sử đối với WHO. Trong suốt 75 năm tồn tại của WHO, các quốc gia thành viên mới một lần đạt được đồng thuận về một hiệp ước. Đó là hiệp ước kiểm soát thuốc lá năm 2003.