Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ trong mọi lĩnh vực, chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đều có sự tham gia tư vấn, hỗ trợ của cán bộ, chuyên gia của WHO. Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam là 1 trong 15 nước được WHO chọn chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin mRNA để phòng chống dịch bệnh mới nổi và một số loại bệnh truyền nhiễm đang có nguy cơ gia tăng trở lại như sởi, lao. Phó Thủ tướng mong muốn WHO hỗ trợ tái cấu trúc và củng cố hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, đồng thời hoàn thiện quy định, thủ tục về mua sắm, đấu thầu dược phẩm. Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Y tế thực hiện đánh giá tác động của thuốc lá điện tử với sức khỏe người dùng, nhất là thanh thiếu niên; đồng thời xem xét các khuyến nghị của WHO để có giải pháp quản lý phù hợp.



Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Saia Ma’u Piukala, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương .Ảnh: MINH KHÔI

Ông Saia Ma'u Piukala cho biết trong thời gian tới, WHO ưu tiên nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng để ứng phó với dịch bệnh trong tương lai, cải thiện môi trường và thúc đẩy lối sống lành mạnh, bảo đảm an ninh y tế, quản lý thuốc lá điện tử… WHO cam kết chung tay với Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân.