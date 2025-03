Won Bin muốn trả nợ "khủng" cho Kim Sae-ron là giả

Tin đồn được lan tỏa từ bình luận của cư dân mạng dưới livestream của kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero. Người đó khẳng định: "Tôi nghe nói rằng Won Bin biết về nỗi đau mà Kim Sae-ron phải chịu đựng vì khoản nợ 700 triệu won và muốn trả hết cho cô ấy. Won Bin thực sự đáng kinh ngạc, khiến tôi rơi nước mắt. Kim Soo-hyun dù có khối tài sản trị giá hàng trăm tỉ won vẫn gây áp lực với cô ấy bằng các thông báo pháp lý, đòi tiền. Cuối cùng, anh ta giống như đã ép cô ấy ra khỏi nhà và đẩy đến cái chết".

Kim Sae-ron và Won Bin lúc còn đóng chung

Sau đó, một số trang tin Hoa ngữ cho rằng trang Dispatch đăng tải tin nhắn cuối cùng giữa Won Bin và Kim Sae-ron từ ngày 12-7-2023. Trong tin nhắn, Won Bin đề nghị: "Cháu có cần giúp đỡ vấn đề nợ nần không? con số không quan trọng". Ngày 15-7-2023, Kim Sae-ron phản hồi: "Cảm ơn chú nhưng lần này cháu muốn tự giải quyết". Sau đó, ngày 20-10-2023, Won Bin ẩn danh chuyển 230 triệu won vào tài khoản y tế mẹ Kim Sae-ron với dòng nhắn: "Mua kem ốc quế".

Tuy nhiên, toàn bộ vụ việc được cho là tin giả, Dispatch chưa từng đăng tải nội dung tin nhắn nào giữa Won Bin và Kim Sae-ron.

Won Bin và Kim Sae-ron đã từng đóng chung phim "The Man from Nowhere" năm 2010. Sau khi Kim Sae-ron qua đời ngày 16-2 ở tuổi 25, Won Bin là một trong những người nổi tiếng đến viếng sớm nhất.

Viện nghiên cứu Garosero tiếp tục livestream tung bằng chứng về chuyện Kim Soo-hyun hẹn hò cùng Kim Sae-ron thời điểm nữ diễn viên chỉ mới 15 tuổi. Cả hai quen nhau 6 năm thì chia tay. Kim Soo-hyun liên tục bác bỏ chuyện hẹn hò. Ngày 13-3, công ty quản lý của Kim Soo-hyun khẳng định sẽ trả lời rõ ràng mọi chuyện vào tuần tới.