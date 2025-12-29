HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Workshop bùng nổ, xu hướng "mua trải nghiệm" lên ngôi

Hồng Anh - Hoài An

(NLĐO) - Trong không khí yên tĩnh cuối tuần ở TP HCM, người tham gia làm nến thơm, trồng cây, làm đèn ngủ, nặn gốm… rồi mua lại sản phẩm do mình làm ra.

Thay vì chi tiền cho mua sắm, nhiều người, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình trẻ tại TP HCM,  ưu tiên lựa chọn workshop như một hình thức giải trí cuối tuần. Những trải nghiệm mang tính sáng tạo, thư giãn và kết nối đang dần trở thành nhu cầu phổ biến.

Cuối tuần, nhiều không gian workshop nhỏ tại TP HCM trở nên nhộn nhịp. Trong không khí yên tĩnh, ấm cúng, người tham gia tập trung làm nến thơm, trồng cây, làm đèn ngủ, nặn gốm… Mỗi sản phẩm được hoàn thiện không chỉ mang dấu ấn cá nhân mà còn tạo cảm giác thư giãn, giải tỏa áp lực sau một tuần làm việc.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn tham gia workshop làm đồ thủ công cùng bạn bè và gia đình vào cuối tuần

Không ít bạn trẻ xem workshop như một lựa chọn thay thế cho cà phê, ăn uống hay xem phim. "Mình thích workshop vì tự tay làm ra sản phẩm. Cảm giác rất vui và có ý nghĩa", bạn Hoà (phường Bình Thạnh, TP HCM) chia sẻ.

Theo ghi nhận, các buổi workshop có mức giá từ vài trăm ngàn đồng nhưng mang lại trải nghiệm trọn vẹn: vừa học hỏi, vừa thư giãn, vừa tạo được những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè, người thân.

Workshop không chỉ thu hút giới trẻ, mà còn trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình. Tại các không gian làm gốm, làm thủ công, hình ảnh bố mẹ cùng con nhỏ tham gia trải nghiệm xuất hiện ngày càng nhiều.

Chị Hoài Thương, chủ Cafe Vườn Gốm (TP HCM), cho biết khách hàng rất đa dạng, từ trẻ em đi cùng phụ huynh đến các cặp đôi, nhóm bạn trẻ. "Mọi người chọn làm gốm không chỉ để tạo ra sản phẩm cho riêng mình mà còn có thêm thời gian trò chuyện, gắn kết với người đi cùng", chị Thương nói.

Chị Hoài Thương tận tay hướng dẫn cách tạo hình gốm cho những bạn mới trải nghiệm lần đầu - Ảnh: Hồng Anh

Với nhiều gia đình, workshop trở thành "thời gian chất lượng" hiếm hoi trong tuần. Chị Mai (phường Bình Thạnh, TP HCM) cho hay ban đầu chỉ đưa con đi trải nghiệm cho biết, nhưng cả hai mẹ con rất hào hứng. "Vừa làm gốm vừa trò chuyện khiến ngày cuối tuần trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều", chị chia sẻ.

Chị Mai cùng con gái chăm chú nhào nặn, tạo hình làm gốm - Ảnh: Hoài An

Bên cạnh yếu tố giải trí, nhiều workshop còn hướng người tham gia đến các giá trị nhân văn và lối sống xanh. Các buổi làm xà phòng thiên nhiên, sản phẩm tái chế hay đồ thủ công từ nguyên liệu thân thiện môi trường ngày càng được ưa chuộng.

Các sản phẩm đặc biệt từ gốm 

Chị Linh, chủ Art Vendors – Workshop & Gift, cho biết các nguyên liệu sử dụng đều được chọn lọc kỹ lưỡng, an toàn và gần gũi với thiên nhiên. "Nguyên liệu làm chậu cây, đồ trang trí thường là gỗ vụn, đá cuội, cây cỏ… vừa thân thiện môi trường vừa tạo cảm giác mộc mạc cho người trải nghiệm", chị Linh nói.


Thực tế tại TP HCM cho thấy số lượng các không gian workshop tăng nhanh trong vài năm gần đây, từ quán cà phê, studio đến các xưởng chuyên biệt.

Lượng khách cuối tuần thường tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường, nhiều nơi phải đặt chỗ trước nhiều ngày. Không ít cơ sở còn mở rộng workshop theo chủ đề lễ, Tết hoặc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho doanh nghiệp, công ty. Việc đa dạng hóa nội dung, hình thức giúp workshop không còn là trào lưu nhất thời mà dần trở thành một lựa chọn giải trí quen thuộc, phù hợp với nhiều độ tuổi.

Sự phát triển của các mô hình workshop cho thấy xu hướng "mua trải nghiệm"ngày càng rõ nét. Đây không chỉ là cách thư giãn cuối tuần, mà còn phản ánh nhu cầu đầu tư cho đời sống tinh thần của người dân đô thị ngày một tăng cao.

Theo báo cáo Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng ASEAN năm 2024, người Việt Nam chi tiêu cho các hoạt động trải nghiệm nhiều hơn mức trung bình khu vực ASEAN. Đáng chú ý, thế hệ Z là nhóm có xu hướng chi tiêu mạnh tay nhất cho trải nghiệm.


