Cơ hội cuối cho Kane, Lukaku

Hai đội từng chạm trán nhau ngay tại vòng bảng trong một trận đấu mà cả 2 đều tung ra đội hình dự bị khi đã chắc suất vào vòng trong. "Quỷ đỏ" giành chiến thắng 1-0 nhờ pha cứa lòng đẹp mắt của Adnan Januzaj.



Cả Anh và Bỉ đều có lý do để thất vọng, đặc biệt là "tam sư" khi có những thời điểm tưởng chừng như chiếc vé tham dự trận chung kết đã nằm trong túi họ. Cánh cửa thiên đường tưởng như đã rộng mở bất chợt đóng sầm lại và dư chấn là sự thất vọng cùng những tiếc nuối không nguôi dành cho người hâm mộ xứ sở sương mù. Cả 2 đội đều đã không đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách trong những thời khắc quyết định.

Kane (phải) khát khao ghi bàn để giúp đội Anh giành hạng 3 và nâng cao thành tích cá nhân tại giải sau 3 trận liền "tịt ngòi" Ảnh: REUTERS

Nhưng cũng chẳng có gì phải quá đau buồn, khi cả "tam sư" lẫn "quỷ đỏ" đều đã tận hiến và đạt thành tích được coi là hiếm có trong lịch sử bóng đá của mỗi quốc gia. Người hâm mộ và cầu thủ của cả 2 đội tuyển đều có quyền tự hào về những gì mình đã đạt được và chiếc HCĐ thế giới cũng sẽ là một lời chia tay ngọt ngào dành cho người chiến thắng. Người hâm mộ vẫn có thể chờ đợi ở những cuộc đối đầu thú vị sẽ diễn ra trên khắp mặt sân trước những đối thủ đã quá hiểu nhau, hình ảnh của một cuộc nội chiến ngoại hạng Anh thu nhỏ.

Tiêu điểm có lẽ sẽ là màn đối đầu giữa Harry Kane và Lukaku, mà ở đó, người chiến thắng sẽ khẳng định được vị trí ngôi sao săn bàn ở Premier League. Cả hai đã có khởi đầu rất thuận lợi ở World Cup, liên tiếp ghi được những bàn thắng ở vòng bảng và được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ ở những trận đấu vòng trong. Có thể do những thay đổi về chiến thuật của các HLV, cũng có thể do thiếu một chút may mắn, họ lại bất ngờ tịt ngòi ở 3 trận liên tiếp tuy được nhận xét là có nhiều đóng góp vào lối chơi chung.

Dù khó có khả năng tranh đoạt Giày vàng với Harry Kane, nhưng Lukaku chắc cũng không muốn buông xuôi. Về phần đội trưởng tuyển Anh, hẳn anh cũng sẽ muốn khẳng định đẳng cấp của mình trước một đội bóng lớn như Bỉ chứ không phải những "chú lùn" Panama hay Tunisia.

Các cầu thủ sẽ chiến đấu không đơn thuần chỉ để được ngẩng cao đầu khi rời giải, mà còn là một lời khẳng định gửi tới các "đại gia" khi Ngoại hạng Anh sắp tái khởi tranh. Họ sẽ chiến đấu để khẳng định giá trị. Đó cũng là cơ hội cho một Tottenham Hotspurs thu nhỏ trong "tam sư" để đưa ra lời thách thức đến phần còn lại của ngoại hạng Anh trong mùa giải mới.

Một kịch bản khác cũng có thể xảy ra, khi cả HLV Martinez và Southgate đều sẽ sử dụng những cầu thủ chưa được ra sân ở World Cup. Đây xem như là một phần thưởng trước ngày chia tay dành cho các cầu thủ dự bị. Với mong muốn thể hiện mình, người hâm mộ cũng có quyền hy vọng họ đem đến một trận cầu sôi nổi, cởi mở.

Con số, sự kiện đáng chú ý * Trọng tài chính là ông Alireza Faghani, người Iran. * Thủ môn Pickford muốn được bắt chính để chắc suất lọt vào đội hình tiêu biểu của giải và đua tranh danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất dù nguồn tin cho hay HLV Southgate sẽ trao cơ hội cho J.Butland. Danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải không phải chỉ căn cứ vào số lần giữ sạch lưới mà còn được chấm bởi Tiểu ban Kỹ thuật của FIFA. Đây cũng là cơ hội để Pickford so tài với Courtois của Bỉ. * HLV Southgate khích tướng, kêu gọi học trò hãy học Đức, đội bóng non trẻ vào bán kết 2010, giành hạng 3 rồi 4 năm sau lên ngôi.T.ĐOÀN

