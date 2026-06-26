World Cup 2026: 18 đội tuyển chính thức giành vé vào vòng 1/16

Trải qua hai ngày của lượt cuối vòng bảng World Cup 2026, 6 bảng đấu đã khép lại, 18 đội tuyển bao gồm các đội nhất, nhì bảng và một số đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất đã giành vé đi tiếp tính đến hết ngày 26-6.

Cụ thể, 18 gồm: Mexico (nhất bảng A), Nam Phi (nhì bảng); Bảng B: Thụy Sĩ (nhất bảng), Canada (nhì bảng), Bosnia và Herzegovina (đội hạng ba); Bảng C: Brazil (nhất bảng), Morocco (nhì bảng); Bảng D: Mỹ (nhất bảng), Úc (nhì bảng); Bảng E: Đức (nhất bảng), Bờ Biển Ngà (nhì bảng), Ecuador (đội hạng ba); Bảng F: Hà Lan (nhất bảng), Nhật Bản (nhì bảng), Thụy Điển (hạng ba); Bảng I: Pháp, Na Uy Bảng J: Argentina Bảng K: Colombia.

Mexico giành vé đi tiếp sau khi toàn thắng cả ba trận ở bảng A. Đồng chủ nhà World Cup 2026 lần lượt vượt qua Nam Phi, Hàn Quốc và CH Czech để dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.

Tại bảng B, Thụy Sĩ đứng đầu với 7 điểm sau chiến thắng 2-1 trước đồng chủ nhà Canada ở lượt cuối. Canada giành vị trí nhì bảng với 4 điểm, trong khi Bosnia và Herzegovina xếp thứ ba nhưng vẫn đi tiếp nhờ nằm trong nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Bảng C chứng kiến Brazil và Morocco cùng giành 7 điểm để dắt tay nhau vào vòng knock-out. Brazil giữ ngôi đầu nhờ hiệu số vượt trội sau chiến thắng 3-0 trước Scotland, còn Morocco xếp nhì sau hai chiến thắng và một trận hòa.

Ở bảng D, tuyển Mỹ sớm giành quyền đi tiếp với ngôi đầu sau hai chiến thắng trước Paraguay và Úc. Úc cũng đoạt vé vào vòng 1/16 với vị trí nhì bảng sau trận hòa Paraguay ở lượt cuối.

Đức đứng đầu bảng E dù để thua Ecuador 1-2 ở lượt trận cuối. Trước đó, "Cỗ xe tăng" tạo dấu ấn mạnh với chiến thắng 7-1 trước Curacao và 2-1 trước Bờ Biển Ngà. Bờ Biển Ngà xếp nhì bảng, còn Ecuador giành vé nhờ nằm trong nhóm các đội hạng ba xuất sắc nhất.

Tại bảng F, Hà Lan đánh bại Tunisia 3-1 để vươn lên dẫn đầu với 7 điểm. Nhật Bản hòa Thụy Điển 1-1, kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai với 5 điểm. Thụy Điển cũng giành quyền đi tiếp khi trở thành một trong những đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Thuỵ Điển (vàng) giành quyền đi tiếp với vị trí thứ 3

Ở bảng I, Pháp và Na Uy đều sớm đoạt vé sau hai lượt trận. Đội đương kim á quân thế giới thắng Senegal và Iraq, trong khi Na Uy đánh bại Iraq rồi vượt qua Senegal để trở lại vòng knock-out World Cup sau 28 năm.

Argentina cũng khẳng định sức mạnh tại bảng J khi toàn thắng hai trận đầu để giành vé sớm. Messi tiếp tục tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Algeria và cú đúp trước Áo, giúp nhà đương kim vô địch chắc chắn đứng đầu bảng.

Colombia là đại diện tiếp theo góp mặt ở vòng 1/16 sau hai chiến thắng liên tiếp trước Uzbekistan và CHDC Congo, qua đó giành quyền đi tiếp từ bảng K.

Đến ngày 28-6, 14 tấm vé còn lại sẽ được xác định sau khi các bảng đấu còn lại lần lượt hoàn tất trận cuối.